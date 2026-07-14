Poskupljuje najjeftiniji studentski smještaj u Hrvatskoj?

Riječ je, piše Ingrid Šestan Kučić za Novi list, o smještajnim kapacitetima na dvije lokacije, odnosno u Studentskom naselju 'Ivan Goran Kovačić' na Podmurvicama te u naselju Trsat, a natječaj je otvoren do 24. srpnja, dok će privremene rang-liste biti objavljene 10. kolovoza.

Hoće li ti ležajevi i dalje biti najjeftiniji u državi, znat će se, kazao je za Novi list ravnatelj Goran Manestar, nakon što o cijeni studentskog smještaja bude raspravljao Senat Sveučilišta u Rijeci, a potom i Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci.