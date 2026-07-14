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Poskupljuje najjeftiniji studentski smještaj u Hrvatskoj?

V. B.

14.07.2026 u 22:02

Studentski dom u Rijeci
Studentski dom u Rijeci Izvor: Cropix / Autor: ivica brusic/cropix
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Studentski centar Sveučilišta u Rijeci raspisao je natječaj za dodjelu subvencioniranog smještaja redovitim studentima u objektima te ustanove, a u praksi to znači da kreće utrka za 1.250 najjeftinijih ležajeva u državi

Riječ je, piše Ingrid Šestan Kučić za Novi list, o smještajnim kapacitetima na dvije lokacije, odnosno u Studentskom naselju 'Ivan Goran Kovačić' na Podmurvicama te u naselju Trsat, a natječaj je otvoren do 24. srpnja, dok će privremene rang-liste biti objavljene 10. kolovoza.

Hoće li ti ležajevi i dalje biti najjeftiniji u državi, znat će se, kazao je za Novi list ravnatelj Goran Manestar, nakon što o cijeni studentskog smještaja bude raspravljao Senat Sveučilišta u Rijeci, a potom i Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci.

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'Mi imamo 30 posto nižu cijenu od najjeftinijeg smještaja u Hrvatskoj. Napravili smo analize o kojima će raspravljati Senat i ukoliko se i Studentski zbor usuglasi, cijena smještaja bi se mogla korigirati. Posljednji put ta je cijena mijenjana 2018. godine', rekao je Manestar.

Do sada su studenti smješteni u Studentskom naselju 'Ivan Goran Kovačić' za smještaj mjesečno izdvajati od 51,10 do 53,09 eura, dok su studenti u Studentskom naselju Trsat plaćali 73,99 eura mjesečno. Koliko bi poskupljenje moglo iznosti za sada nije poznato.

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