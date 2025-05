Dubrovačko-neretvanski HDZ predstavio listu i program za izbore

Najavio je da će se u iduće četiri godine nastaviti ulaganja u prometnu infrastrukturu i zdravstvo. Pred nama su projekti autoceste do Dubrovnika i spoja Metkovića na autocestu, brze ceste od Dubrovnika do zračne luke, brze pelješke ceste te spoja luke Polačište do Korčule, rekao je.

Specijalna bolnica Kalos se obnavlja, a planiramo podići i primarnu zdravstvenu zaštitu te dati potporu specijalizantima, kao i nastaviti sa stipendiranjem učenika i studenata, naveo je Pezo.

Također je najavio izgradnju poduzetničkog inkubatora u Metkoviću, uz posebne poticaje ženama poduzetnicama, tradicijskim obrtima i poduzetnicima početnicima.

Uz turizam, najvažnija gospodarska grana u najjužnijoj hrvatskoj županiji je poljoprivreda. „Komasacija Konavoskog polja bit će prva u Hrvatskoj. Realizirat ćemo projekte navodnjavanja i desalinizacije Neretve i nastaviti razvoj istraživačkog centra za marikulturu na Bistrini“, rekao je Pezo-

Potporu mu je dao potpredsjednik HDZ-a i ministar Branko Bačić, koji je istaknuo kako lokalni izbori nisu samo komunalni, nego će birači odabrati i svjetonazorski put.

„Često kandidate mjerimo prema učinjenom u općinama i gradovima, ali u demokratskim su društvima ti izbori i politički jer birači biraju one s kojima dijele iste svjetonazorske vrijednosti. Na našoj su listi stranke s kojima dijelimo slične vrijednosti i slažemo se u brojnim mišljenjima“, rekao je Bačić.