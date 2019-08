Šuica na saborskom odboru: Moja imovina je transparentna, nema straha da će se Hrvatska zbog toga sramotiti

Nakon što je premijer Andrej Plenković prije neki dan potvrdio da će hrvatska kandidatkinja za europsku povjerenicu biti HDZ-ova europarlamentarka Dubravka Šuica, počelo je i njeno predstavljanje na saborskom Odboru za europske poslove

Dodao je da se još uvijek ne razgovara javno o resorima koje bi Šuica kao povjerenica trebala dobiti. 'Vodimo intenzivno razgovore s šeficom Europske komisije, no dopustite još dva do tri tjedna da ona donese tu odluku', kazao je Plenković.

Nakon premijer odboru se predstavila i sama Šuica. 'Drago mi je što imam priliku pred vama predstaviti svoje osobne kvalitete i svoja postignuća. Moju političku karijeru u Hrvatskoj dobro poznate, od gradonačelnice do saborske zastupnice. To profesionalno iskustvo dovelo me do moje europske karijere. Na nedavno održanim europskim izborima izabrana sam treći put u Europski parlament', poručila je Šuica.

Kazala je da je u EP surađivala sa svim hrvatskim eurozastupnicima, bez obzira iz koje stranke dolaze, i to pogotovo na pitanjima koja su se ticala hrvatskim interesa.

Dodala je da će se i kao povjerenica zalagati za pristupanje Hrvatske Schengenu. 'Znate da su povjerenici neovisni, li mogu graditi veze između međunarodnog i nacionalnog', rekla je Šuica, dodavši da je spremna kao povjerenica dolazi u Hrvatsku i Sabor.

SDP-ovci zasuli Šuicu pitanjima: Objasnite nam svoju imovinu i što mislite o Kuščeviću i fotografiji Ante Pavelića

SDP-ov Joško Klisović upitao je Šuicu da li je kao povjerenica spremna trpiti štetu zbog toga što brani vrijednosti napisane u europskim ugovorima, kao što je to trpio Frans Timmermans. 'Ako jeste, onda objasnite zašto ste glasali protiv izvještaja o Mađarskoj u kojem se spominju kršenja europskih vrijednosti i ljudskih prava?', pitao je Klisović.

Suzdržana će biti Mostova Ines Strenja Linić, koja je kazala da je ovo ljeto bilo važnijih tema nego kandidatura Šuice. 'Zdravstvo je tema zbog kojih je hitno potrebno sazivati sjednice', poručila je i upitala Šuicu da li je zadovoljna stanjem u zdravstvu.

SDP-ov Peđa Grbin upitao je Šuicu o njenoj imovini. 'Nedavno smo imali problem s jednim članom Vlade i njegovom imovinom. Prema dostupnim podacima 2000. ste imali jedan stan, a nekoliko godina kasnije imovinu koja je procijenjena na 5 milijuna eura', rekao je Grbin.

Upitao je Šuicu i o Kuščeviću i fotografiji Ante Pavelića u njegovoj kući. 'Da li vam to smeta i treba li on ostati član HDZ-a', upitao je Grbin.

Nakon prve runde pitanja bukvicu je je Mostu održao Plenković. 'Niste svjesni važnosti Europske unije, niste svjesni jer niste ni postojali kada su ljudi ovdje borili se za taj cilj. Vama će kao mladoj stranci i politički nezreloj trebati vrijeme da to dokučite', dodao je.

Šuica je Grbinu odgovorila da je kada je bila zastupnica jasno u imovinskoj kartici navela što ima. 'Moj suprug je bio pomorski kapetan 44 godine i nešto je stekao kroz taj svoj radni vijek. Nešto smo i naslijedili. Sve je jasno i transparentno. Nema straha od naše imovine i nema straha da će se Hrvatska zbog toga sramotiti', poručila je.

'Protivim se svakom totalitarizmu, i komunizmu i ovome što ste vi spominjali. To je moj životni stav', kazala je Šuica.

'Što se tiče odnosa prema Mađarskoj i Poljskoj, Timmermans nije trpio ništa, prošao je na izborima. Ja jesam za vladavinu prava i ne slažem se sa svim onim što se događa u Mađarskoj, ali taj izvještaj je pokrenula jedna od zastupnica', kazala je Šuica.

Što se tiče zdravstva, kazala je da nitko nije zadovoljan stanjem, ali n samo u Hrvatskoj nego i drugdje. 'Ima prostora za pomak, ali na razini cijele Europske unije', poručila je.