Neuništiva Dubravka Šuica: Dubrovačka HDZ-ovka uspinjala se i kad je bila u nemilosti šefova, kako je dogurala od profesorice do povjerenice?

Premijer Andrej Plenković potvrdio je u utorak da će HDZ-ova eurozastupnica Dubravka Šuica biti predložena kao kandidatkinja za europsku povjerenicu. Iako dolazi u posljednji tren, njena kandidatura i odabir zapravo nisu preveliko iznenađenje

Šuica je u Europski parlament birana i 2014., kada je postala i zamjenica parlamentarnog Odbora za vanjske poslove, članica Izaslanstva za odnose s BiH, te izaslanstva za odnose sa SAD-om. Kada je ponovno izabrana u EP ove godine postala je i jedna od potpredsjednica Kluba zastupnika Europske pučke stranke.

Iako se po pitanju političke orijentacije na suprotstavljenim stranama, SDP-ova europarlamentarka Biljana Borzan ispričala je za tportal kako je bilo raditi sa Šuicom u parlamentu. Iako su radile na sličnim temama, kaže Borzan, nije bilo nekih nesuglasica između njih dvije. 'Ona se držala svoga, a ja svoga. Nije to bilo nekih sukobljavanja, kako bi se očekivalo u domaćoj politici između HDZ-a i SDP-a. Tamo nema takvih podjela, više smo podjeljeni na euroskeptike i eurofile, pa smo zapravo Dubravka Šuica i ja na istoj strani. Naše razlike dolaze do izražaja tek kada se govori o nekim svjetonazorskim pitanjima, ali ni u tom segmentu ja s njom nisam imala problema jer ona spada u progresivniji dio Pučana. I oko Istanbulske konvencije i tema tog tipa bile smo na istoj strani', pojašnjava nam Borzan.

Borzan ne iznenađuje da je Šuica najizglednija kandidatkinja za europsku povjerenicu. 'To što je premijer ostavio tu odluku za zadnji trenutak govori da on baš i nema osobu za koju bi mogao staviti ruku u vatru i koja se nameće kao logično rješenje, kao što je to bio Neven Mimica. Dubravka Šuica se čini kao, recimo to tako, najmanje neobično rješenje jer da je nekog drugog gurnuo vjerojatno bi došlo do određenih problema. Plenković i nema baš nekog koga bi mogao odabrati, pa se možda Šuica i nekom metodom eliminacije tu pojavila kao ime koje i kotira u nekim europskim pričama', kaže Borzan.

Dodaje i da će biti zanimljivo vidjeti koji bi resor mogao pripasti Šuici kao europskoj povjerenici, a pritom je uvjerena bi bi zbog Plenkovićevih veza u EU mogla dobiti 'solidan resor'.

Osim toga, nova šefica Komisije Ursula von der Leyen u nekoliko je navrata kazala da bi voljela vidjeti više žena na mjestima povjerenika. Na tom tragu je i razmišljanje Šuice, koje očito gaji već nekoliko godina.

'Rekla bih da je politika uglavnom birala mene. I glasači koji su mi dali povjerenje koje nisam htjela iznevjeriti. Politika je zapravo svijet u kojem dominiraju muškarci, i to se sporo mijenja, što potvrđuje i činjenica da se zastupljenost žena na listama mora osiguravati obveznim kvotama. Ženama nije lako uspjeti u svijetu politike, i to nije karakteristično samo za Hrvatsku, nego i za većinu svijeta', rekla je Šuica 2009. nakon što je izgubila izbore za gradonačelnicu Dubrovnika.