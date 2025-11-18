DSHV: I Hrvati u Vojvodini trpe posljedice vukovarske tragedije

„Hrvatska zajednica u Vojvodini – a naročito obitelji onih čiji su najbliži bili zatočeni, mučeni ili ubijeni prije i nakon pada Vukovara, osobito oni iz Srijema – i dalje trpi posljedice toga povijesnog događaja“, navodi se priopćenju koje je potpisao predsjednik Tomislav Žigmanov.

Dodaje se da su to psihološke i obiteljske posljedice, ali su i političke „jer u značajnom dijelu društva još uvijek nije moguće javno progovarati o toj temi bez rizika od osporavanja ili prešućivanja“.

I pored toga što spominjanje tragedije Vukovara „i danas izaziva nelagodu, šutnju, nerijetko i potiskivanje“, DSHV vjeruje da i u Srbiji može sazreti prostor za odgovorno suočavanje s prošlošću.