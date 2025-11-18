dan sjećanja

DSHV: I Hrvati u Vojvodini trpe posljedice vukovarske tragedije

I.J./Hina

18.11.2025 u 11:33

Obilježavanje Dana sjećanja u Vukovaru
Obilježavanje Dana sjećanja u Vukovaru Izvor: Pixsell / Autor: Davor Javorovic/PIXSELL
Bionic
Reading

U povodu Dana sjećanja na žrtve Vukovara Demokratski savez Hrvata u Vojvodini (DSHV) priopćio je da i hrvatska zajednica u Vojvodini trpi posljedice pada Vukovara, te da spominjanje tragedije toga grada u srbijanskom društvu i dalje izaziva šutnju, nelagodu i potiskivanje.

„Hrvatska zajednica u Vojvodini – a naročito obitelji onih čiji su najbliži bili zatočeni, mučeni ili ubijeni prije i nakon pada Vukovara, osobito oni iz Srijema – i dalje trpi posljedice toga povijesnog događaja“, navodi se priopćenju koje je potpisao predsjednik Tomislav Žigmanov.

Dodaje se da su to psihološke i obiteljske posljedice, ali su i političke „jer u značajnom dijelu društva još uvijek nije moguće javno progovarati o toj temi bez rizika od osporavanja ili prešućivanja“.

I pored toga što spominjanje tragedije Vukovara „i danas izaziva nelagodu, šutnju, nerijetko i potiskivanje“, DSHV vjeruje da i u Srbiji može sazreti prostor za odgovorno suočavanje s prošlošću.

Obilježavanje Dana sjećanja u Vukovaru
  • Obilježavanje Dana sjećanja u Vukovaru
  • Obilježavanje Dana sjećanja u Vukovaru
  • Obilježavanje Dana sjećanja u Vukovaru
  • Obilježavanje Dana sjećanja u Vukovaru
  • Obilježavanje Dana sjećanja u Vukovaru
    +17
Obilježavanje Dana sjećanja u Vukovaru Izvor: Pixsell / Autor: Davor Javorovic/PIXSELL

„U tom smislu, DSHV i dalje smatra da je ključno otvoriti javni prostor za afirmaciju činjenica o ratu u Hrvatskoj, uključujući i zločine počinjene u Vukovaru, a da to ne bude shvaćeno kao optuživanje naroda, već kao institucionalna obveza prema istini i prema žrtvama“, ističe se.

vezane vijesti

Stranka hrvatske manjine navodi da osjeća moralnu obvezu govoriti o Vukovaru jezikom koji neće zatvarati prostore razumijevanja, te da sjećanje na tragične događaje ne smije ostati zatvoreno u prošlosti – „ono nas mora usmjeriti prema društvenoj praksi mira“.

Kolona sjećanja u Vukovaru
  • Kolona sjećanja u Vukovaru
  • Kolona sjećanja u Vukovaru
  • Kolona sjećanja u Vukovaru
  • Kolona sjećanja u Vukovaru
  • Kolona sjećanja u Vukovaru
    +22
Kolona sjećanja u Vukovaru Izvor: Pixsell / Autor: David Jerkovic/PIXSELL

U povodu obljetnice pada Vukovara, kako prenosi list „Hrvatska riječ“, oglasila se i predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji i saborska zastupnica Jasna Vojnić, poručivši kako se danas s dubokim pijetetom prisjećamo svih koji su izgubili život u Vukovaru i Škabrnji.

"Patnja nema nacionalnost – ali sjećanje ima odgovornost. U ovoj tišini sjećanja biramo put koji nas obvezuje: put mira, dijaloga i povjerenja. Prošlost nas uči kako je lako izgubiti sklad, a koliko ga je teško ponovno izgraditi. Zato danas, više nego ikada, čuvajmo mir i svaki dan ga iznova stvarajmo", izjavila je je Jasna Vojnić.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
REPORTAŽA

REPORTAŽA

Vukovar 2025., grad mladih došljaka: 'Mi Hercegovci težimo Zagrebu, ali ovakvu dobrotu nigdje nisam osjetio'
severe weather europe

severe weather europe

Objavljena nova prognoza za zimu: Europu će dočekati dipolarni poremećaj, evo što to znači
putuje u tursku

putuje u tursku

Ovome se Zelenski nije nadao: Iz Rusije stigla žestoka reakcija

najpopularnije

Još vijesti