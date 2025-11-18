DSHV: I Hrvati u Vojvodini trpe posljedice vukovarske tragedije

U povodu Dana sjećanja na žrtve Vukovara Demokratski savez Hrvata u Vojvodini (DSHV) priopćio je da i hrvatska zajednica u Vojvodini trpi posljedice pada Vukovara, te da spominjanje tragedije toga grada u srbijanskom društvu i dalje izaziva šutnju, nelagodu i potiskivanje.
„Hrvatska zajednica u Vojvodini – a naročito obitelji onih čiji su najbliži bili zatočeni, mučeni ili ubijeni prije i nakon pada Vukovara, osobito oni iz Srijema – i dalje trpi posljedice toga povijesnog događaja“, navodi se priopćenju koje je potpisao predsjednik Tomislav Žigmanov.
Dodaje se da su to psihološke i obiteljske posljedice, ali su i političke „jer u značajnom dijelu društva još uvijek nije moguće javno progovarati o toj temi bez rizika od osporavanja ili prešućivanja“.
I pored toga što spominjanje tragedije Vukovara „i danas izaziva nelagodu, šutnju, nerijetko i potiskivanje“, DSHV vjeruje da i u Srbiji može sazreti prostor za odgovorno suočavanje s prošlošću.
„U tom smislu, DSHV i dalje smatra da je ključno otvoriti javni prostor za afirmaciju činjenica o ratu u Hrvatskoj, uključujući i zločine počinjene u Vukovaru, a da to ne bude shvaćeno kao optuživanje naroda, već kao institucionalna obveza prema istini i prema žrtvama“, ističe se.
Stranka hrvatske manjine navodi da osjeća moralnu obvezu govoriti o Vukovaru jezikom koji neće zatvarati prostore razumijevanja, te da sjećanje na tragične događaje ne smije ostati zatvoreno u prošlosti – „ono nas mora usmjeriti prema društvenoj praksi mira“.
U povodu obljetnice pada Vukovara, kako prenosi list „Hrvatska riječ“, oglasila se i predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji i saborska zastupnica Jasna Vojnić, poručivši kako se danas s dubokim pijetetom prisjećamo svih koji su izgubili život u Vukovaru i Škabrnji.
"Patnja nema nacionalnost – ali sjećanje ima odgovornost. U ovoj tišini sjećanja biramo put koji nas obvezuje: put mira, dijaloga i povjerenja. Prošlost nas uči kako je lako izgubiti sklad, a koliko ga je teško ponovno izgraditi. Zato danas, više nego ikada, čuvajmo mir i svaki dan ga iznova stvarajmo", izjavila je je Jasna Vojnić.