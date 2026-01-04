U Hrvatskoj se očekuje i do pola metra snijega: 'Ta kombinacija je idealna'

Meteorolozi najavljuju nekoliko dana snježnog vremena koje bi u pojedinim krajevima moglo rezultirati i s pola metra snježnog pokrivača. Nakon toga slijede poprilično niske temperature, naročito noću

Na sjeveru i istoku zemlje te u gorju pao je snijeg. Civilna zaštita izdala je upozorenja zbog jakog vjetra i obilnih kiša u priobalju. Sve sugerira da je stigla prava zima, a kako se čini, ona će i potrajati. "Već jučer je zahladilo, a idućih dana bit će još hladnije. Idealno su se posložile atmosferske prilike. S jedne strane imamo anticiklonu koju nam dovlači hladan zrak sa sjevera kontinenta, a u Sredozemlju se smjestila ciklona u sklopu koje iznad nas kruži vlažan zrak. Ta kombinacija vlažnog i hladnog zraka idealna je za snijeg", rekla je za RTL Danas meteorologinja Damjana Ćurkov Majaroš.

Snijeg do srijede Ta će kombinacija dovesti do obilnih količina snijega koji bi trebao padati sve do srijede, ponajviše u gorju i Slavoniji. "Sutra se u nizinama središnje Hrvatske očekuje od jedan do pet centimetara, na istoku zemlje i u gorju oko 10, najviše do 20. Utorak i srijedu opet slične količine, u nižim predjelima po pet do 10 centimetara, a višim i dvadesetak. Nešto će se otopiti, nešto će se zadržati - kada se sve zbroji, do kraja ove snježne epizode bi se mjestimice u nizinama moglo akumulirati 10 do 15, optimistično i 20 centimetara snijega, a u gorju, ako sve bude po prognozama, 30 do 50, lokalno moguće i više od pola metra", rekla je meteorologinja.

Snijeg na autocestama Izvor: Licencirane fotografije / Autor: HAK







+7 Snijeg na autocestama Izvor: Licencirane fotografije / Autor: HAK