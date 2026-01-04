zimska idila

U Hrvatskoj se očekuje i do pola metra snijega: 'Ta kombinacija je idealna'

M.Da.

04.01.2026 u 22:05

Snijeg u Čakovcu
Snijeg u Čakovcu Izvor: Pixsell / Autor: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Meteorolozi najavljuju nekoliko dana snježnog vremena koje bi u pojedinim krajevima moglo rezultirati i s pola metra snježnog pokrivača. Nakon toga slijede poprilično niske temperature, naročito noću

Na sjeveru i istoku zemlje te u gorju pao je snijeg. Civilna zaštita izdala je upozorenja zbog jakog vjetra i obilnih kiša u priobalju. Sve sugerira da je stigla prava zima, a kako se čini, ona će i potrajati.

"Već jučer je zahladilo, a idućih dana bit će još hladnije. Idealno su se posložile atmosferske prilike. S jedne strane imamo anticiklonu koju nam dovlači hladan zrak sa sjevera kontinenta, a u Sredozemlju se smjestila ciklona u sklopu koje iznad nas kruži vlažan zrak. Ta kombinacija vlažnog i hladnog zraka idealna je za snijeg", rekla je za RTL Danas meteorologinja Damjana Ćurkov Majaroš.

Snijeg do srijede

Ta će kombinacija dovesti do obilnih količina snijega koji bi trebao padati sve do srijede, ponajviše u gorju i Slavoniji.

"Sutra se u nizinama središnje Hrvatske očekuje od jedan do pet centimetara, na istoku zemlje i u gorju oko 10, najviše do 20. Utorak i srijedu opet slične količine, u nižim predjelima po pet do 10 centimetara, a višim i dvadesetak. Nešto će se otopiti, nešto će se zadržati - kada se sve zbroji, do kraja ove snježne epizode bi se mjestimice u nizinama moglo akumulirati 10 do 15, optimistično i 20 centimetara snijega, a u gorju, ako sve bude po prognozama, 30 do 50, lokalno moguće i više od pola metra", rekla je meteorologinja.

Snijeg na autocestama
Snijeg na autocestama Izvor: Licencirane fotografije / Autor: HAK

Pripremite kapute

Moguće je da bijelih pahulja bude i pod Velebitom, a nošene jakim vjetrom mogle bi u srijedu zalepršati i u Dalmaciji. No, snježne radosti zamijenit će smrzavanje

"Iza ove snježne epizode slijedi epizoda prave zime. Temperature će se dodatno sniziti, pojačat će utjecaj anticiklone, stizat će nam još hladniji zrak. Uz anticiklonu će se i razvedravati. Te vedre noći znače veću hladnoću, na kopnu minimalne temperature oko -10, lokalno moguće i oko -15. Minusa će biti i uz obalu", zaključila je Ćurkov Majaroš. 

