Država će davati mikrostanove u najam: Dva grada će biti prva na listi

Uz opasku da je živio i u manjoj sobi, ministar Branko Bačić potvrdio je da će biti izrađen poseban pravilnik za najam mikrostanova. Riječ je o prostorima površine od 18 do 26 kvadrata, namijenjenima mladima do 30. godine kao kratkoročno stambeno rješenje
Priuštivo stanovanje došlo je na red za raspravu u Saboru. Osim mogućnosti kupnje ili najma stanova po povoljnijim cijenama od tržišnih, pažnju su privukli i takozvani mikrostanovi.
Plan je da njih država daje u najam mlađima od 30 godina dok ne riješe svoje stambeno pitanje. U stanovima površine od 18 do 26 kvadrata trebali bi živjeti četiri godine, ali imaju i mogućnost produljenja na dvije godine.
Arhitekti već upozoravaju da takvi stanovi neće biti upotrebljivi, ako će se nalaziti u zgradama bez zajedničkih prostorija, poput, primjerice, praonice. No, ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Branko Bačić tvrdi da će posebnim pravilnikom biti definirano što ti stanovi moraju sadržavati. Spominjao je i zajedničke prostorije.
Bačić živio i u manjem
Na pitanje bi li on mogao živjeti u takvom stanu, rekao je da je za studentskih dana živio i u manjoj sobi. Njegov državni tajnik, Željko Uhlir je za RTL Danas rekao da bi mogao živjeti u takvoj nekretnini da je duplo mlađi.
"Naši mladi i danas stanuju u studentskim domovima. U međunarodnim sveučilištima po cijelom svijetu se takvi stanovi nalaze. U velikim europskim gradovima postoje stanovi za poslovne ljude, za mlade ljude koji se trebaju kratkoročno snaći prije osamostaljenja i zato smo i mi ovo uveli, kao još jednu mogućnost za naše mlade", rekao je Uhlir.
Prvi takvi stanovi trebali bi se pojaviti u Splitu i Rijeci. U Rijeci je za to predviđen bivši neboder HŽ-a kojeg treba preurediti. Mikrostanovi će se graditi i u drugim sveučilišnim i većim gradovima, ovisno o tome hoće li lokalna samouprava pokazati interes.
"Rijeka i Split za sada imaju dvije zgrade koje ćemo prenamijeniti i one će biti najprije osposobljene za mikro-stanovanje. Ovo drugo treba izgraditi i prilagoditi gradovima u kojima će ići", rekao je Uhlir.
Cijene niže i od najnižih
Cijene najma trebale bi biti niže "ne samo od tržišnih, nego i od priuštivih cijena. Naravno, zbog svoje površine", rekao je Uhlir.
No, da bi mikrostanovi uopće ušli u upotrebu, prvo treba donijeti zakon, potom ih projektirati i onda krenuti u prenamjenu i izgradnju.
Što se tiče pravilnika o mikrostanovima i bodovanju za listu čekanja, to bi trebalo biti dogovoreno s lokalnim zajednicama. Oni koji će živjeti u stanovima te kvadrature, neće moći računati na otkup od države.
"To služi za kratkoročno, maksimalno četiri godine najma, eventualno produljenje za dvije godine prema potrebi, ako se radi o doktorandima ili studentima. Ali, nikakva mogućnost kupnje neće biti jer trebaju poslužiti i drugim osobama", kazao je Uhlir.