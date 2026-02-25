Država će davati mikrostanove u najam: Dva grada će biti prva na listi

Uz opasku da je živio i u manjoj sobi, ministar Branko Bačić potvrdio je da će biti izrađen poseban pravilnik za najam mikrostanova. Riječ je o prostorima površine od 18 do 26 kvadrata, namijenjenima mladima do 30. godine kao kratkoročno stambeno rješenje

Priuštivo stanovanje došlo je na red za raspravu u Saboru. Osim mogućnosti kupnje ili najma stanova po povoljnijim cijenama od tržišnih, pažnju su privukli i takozvani mikrostanovi. Plan je da njih država daje u najam mlađima od 30 godina dok ne riješe svoje stambeno pitanje. U stanovima površine od 18 do 26 kvadrata trebali bi živjeti četiri godine, ali imaju i mogućnost produljenja na dvije godine. Arhitekti već upozoravaju da takvi stanovi neće biti upotrebljivi, ako će se nalaziti u zgradama bez zajedničkih prostorija, poput, primjerice, praonice. No, ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Branko Bačić tvrdi da će posebnim pravilnikom biti definirano što ti stanovi moraju sadržavati. Spominjao je i zajedničke prostorije.

Bačić živio i u manjem Na pitanje bi li on mogao živjeti u takvom stanu, rekao je da je za studentskih dana živio i u manjoj sobi. Njegov državni tajnik, Željko Uhlir je za RTL Danas rekao da bi mogao živjeti u takvoj nekretnini da je duplo mlađi. "Naši mladi i danas stanuju u studentskim domovima. U međunarodnim sveučilištima po cijelom svijetu se takvi stanovi nalaze. U velikim europskim gradovima postoje stanovi za poslovne ljude, za mlade ljude koji se trebaju kratkoročno snaći prije osamostaljenja i zato smo i mi ovo uveli, kao još jednu mogućnost za naše mlade", rekao je Uhlir. Prvi takvi stanovi trebali bi se pojaviti u Splitu i Rijeci. U Rijeci je za to predviđen bivši neboder HŽ-a kojeg treba preurediti. Mikrostanovi će se graditi i u drugim sveučilišnim i većim gradovima, ovisno o tome hoće li lokalna samouprava pokazati interes. "Rijeka i Split za sada imaju dvije zgrade koje ćemo prenamijeniti i one će biti najprije osposobljene za mikro-stanovanje. Ovo drugo treba izgraditi i prilagoditi gradovima u kojima će ići", rekao je Uhlir.