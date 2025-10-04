Rusija i Ukrajina na pragu dogovora? UN posreduje po pitanju najveće europske nuklearke

Elektranu, najveću u Europi sa šest reaktora, zauzele su ruske snage u prvim tjednima ruske invazije na Ukrajinu. Objekt je deseti put isključen iz vanjskog napajanja 23. rujna. Elektrana ne proizvodi električnu energiju, ali gorivo u reaktorima hladi se pomoću dizelskih generatora za hitne slučajeve.

Rafael Grossi, glavni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju, rekao je da se vanjska linija mora obnoviti.

"Obje strane kažu da su spremne provesti potrebne popravke na svojim stranama fronte. Ali da bi se to dogodilo, sigurnosna situacija na terenu mora se poboljšati kako bi tehničari mogli obavljati svoj posao bez ugrožavanja života", rekao je Grossi u izjavi.