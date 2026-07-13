Drito: I u Zagrebu svatko može posegnuti u javni sportski džep

Kako kažu, "posebno zabrinjavaju" slučajevi poput Košarkaškog kluba Cibona gdje je u 2021. utvrđeno da nije potvrđen namjenski utrošak sredstava u iznosu većem 131.000 eura, a slični problemi ponavljaju se i u kasnijim godinama. Osim toga, utvrđene su nepravilnosti u Kajak kanu klubu Zagreb, HAOK Mladost, Zagrebačkom šahovskom savezu, Boćarskom savezu Grada Zagreba i drugim organizacijama.

"Suviše šturo, općenito i stoga nedovoljno transparentno izvješće otkriva niz slučajeva u kojima nije bilo moguće potvrditi namjenski utrošak javnog novca. Riječ je o desecima, a u pojedinim slučajevima i stotinama tisuća eura", istaknuli su iz Kluba Drito.

Zagrebačka Gradska skupštine je na inicijativu Kluba gradskih zastupnika Drito u travnju tražila izvješće o nadzoru trošenja novca u sportu iz gradskog proračuna, izradio ga je pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Luka Juroš, a kako kažu iz Drita, to izvješće pokazuje zabrinjavajuću sliku.

"Ono što posebno zabrinjava jest nedostatak sankcija. U većini slučajeva u kojima je utvrđen nenamjenski ili neopravdani utrošak sredstava, postupak se svodi na eventualni povrat novca", upozorili su u Klubu Drito.

Naveli su da pritom nema informacija o otkazima odgovornih osoba, disciplinskim mjerama niti o podnošenju kaznenih prijava, pa se, kažu, postavljaju legitimna pitanja - ako je netko trošio javni novac nenamjenski - zašto je dovoljno samo vratiti taj novac, gdje su osobna odgovornost i sankcije?.

Drito smatra da je takav pristup "opasno blag" i šalje poruku da je uzimanje javnog novca bez posljedica, odnosno „ako prođe, prođe“.

Godinama se, kažu, znalo za probleme u sustavu financiranja sporta, no ozbiljniji nadzor i promjena pravila dogodili su se tek nakon pritiska oporbe, a to pokazuje da vlast nije sama pokrenula sustavne provjere nego je na to bila prisiljena.

Od Grada Zagreba i nadležnih tijela traže da "javno i detaljno" objave sve slučajeve u kojima je zatražen povrat sredstava i prijava nadležnim institucijama, da poduzmu sve potrebne korake prema osobama odgovornim za nepravilnosti, uključujući otkaze i prijave nadležnim institucijama te osiguraju da se slični slučajevi više ne ponove.

"Javni novac nije ničiji privatni fond. Onaj tko ga troši nenamjenski mora snositi posljedice – a ne samo vratiti novac i nastaviti kao da se ništa nije dogodilo. Naime, za pretpostaviti je da će to učiniti opet, a s obzirom na nedovoljnu kontrolu aktualne vlasti i poznat odnos prema zviždačima, možda mu i češće prođe, nego ne prođe", istaknuli su u priopćenju iz Kluba gradskih zastupnika Drito.