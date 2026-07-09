Žestoko oko zagrebačkog proračuna, oporba: 'Krunski dokaz nespobnosti'

Tomašević je poručio da su kapitalna ulaganja 2021. iznosila oko 25 milijuna eura, dok su 2025. dosegnula 181,5 milijuna eura.

Dok je gradonačelnik Tomislav Tomašević isticao da su ostvarene kapitalne investicije “sedam puta više” nego 2021., kada su preuzeli upravljanje Gradom, oporba je upozoravala da je izvršeno tek oko 61 posto planiranih kapitalnih ulaganja.

Prema njegovim riječima, riječ je o ulaganjima 'u ono što je najbitnije' - vrtiće, škole, domove zdravlja, bolnice, sportsku infrastrukturu, stadione, dvorane i knjižnice. Naglasio je da je rast išao postupno, od oko 70 milijuna eura realizacije 2023., preko 125 milijuna eura 2024., do 181,5 milijuna eura u 2025..

Herman (HDZ): Grad nema problem s prihodima, nego s upravljanjem

HDZ-ov potpredsjednik Gradske skupštine Mislav Herman rekao da je od planiranih kapitalnih ulaganja realizirano oko 60 posto, što znači da 'punih 40 posto onoga što su rekli da će napraviti jednostavno nisu napravili' nazvavši proračun 'predizbornim plakatom dobrih želja'.

Ustvrdio je da Grad nema problem s prihodima, nego s upravljanjem. 'U Zagrebu love ima koliko hoćeš, samo nema netko tko bi znao upravljati tim novcem', kazao je Herman.

Kaže da Zagreb danas nije grad rekordnih uspjeha nego 'rekordnih gužvi, rekordnoga otpada, komunalnoga nereda, rekordnoga kašnjenja projekata i rekordnoga raskoraka između iluzije, odnosno onoga što se pokušava prodati javnosti i stvarnosti. I zato ova rasprava nije samo rasprava o brojkama, ona je zapravo rasprava o vjerodostojnosti'.

'Od 2024. prenose višak koji proizlazi iz prihoda koji nisu naplaćeni', istaknuo je napominjući kako famozni Centar za pročišćavanje otpadnih voda nije plaćen Gradu.

'I tu ide ovaj trik - da ovim manevrom vi pokušavate prikriti kumulirani višegodišnji gubitak od 196 milijuna eura i prikazujete ga dobitkom, odnosno suficitom od gotovo 66 milijuna eura', kaže Herman.

Istaknuo je da su prihodi Grada 'eksplodirali', prihodi od poreza na dohodak kojeg su zaradili građani u hrvatskome gospodarstvu i dali ga Gradu Zagrebu na korištenje.

Rimac-Bilušić (Drito): Građani vide stadion koji još nije dovršen i kilometar i pol tramvajske pruge

Iz Kluba Drito istaknuli su da su porezni prihodi Grada od 2021. do 2025. porasli sa 750 milijuna eura na 1,41 milijardu eura, odnosno za oko 660 milijuna eura.

Gradska zastupnica Milka Rimac-Bilušić rekla je kako je riječ o rastu od 88 posto.

'U gradski proračun, kumulativno kad pogledate prihode od poreza, slilo se 1,64 milijarde eura više novca. To je dvije trećine jednog proračuna', poručila je Rimac-Bilušić, dodavši da građani zauzvrat vide “jedan stadion u rekonstrukciji koji još nije dovršen, jedan bazen koji se, nadamo se, uskoro otvara i kilometar i pol tramvajske pruge”.

Iz Kluba Zagrepčanke poručili su da izvješće ne potvrđuje financijsku stabilnost, nego je 'krunski dokaz nesposobnosti Gradske uprave'.

Predsjednica Kluba Zagrepčanke Dina Dogan upozorila je da je ostvareno 59 posto kapitalnih investicija, da je Grad završio s minusom od gotovo 52 milijuna eura te da su troškovi plaća u godinu dana porasli za 19,5 posto. "Zagreb ima najveće prihode u povijesti ikada i povijesno najnesposobniju vlast”, poručila je Dogan.

Mišić (SDP): Samo su Paromlin i bazen Špansko u 2025. dosegnuli 42 milijuna eura ulaganja

S druge strane, vladajući SDP podržao je izvješće.

SDP-ov predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić naglasio je da je u kapitalne projekte za škole, vrtiće, zdravstvene i socijalne ustanove te sportske objekte u 2025. uloženo 181 milijun eura od planiranih 292 milijuna eura. Usporedio je to s 2019. godinom, kada je u iste vrste objekata uloženo manje od 40 milijuna eura.

'Samo su Paromlin i bazen Špansko u 2025. dosegnuli 42 milijuna eura ulaganja, više nego svi projekti društvene djelatnosti 2019.', poručio je Mišić, dodajući da je riječ o rezultatu na koji mogu biti zadovoljni i ponosni.

Gradska skupština je uz kritiku oporbe na sjednici prihvatila i izvješća za 2025. o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture, o izvršenju Programa održavanja javnih prometnih površina, građevina i uređaja javne namjene, javne rasvjete te izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta, te o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u gradskim četvrtima i mjesnim odborima. Također i Izvješće o izvršenju Plana komunalnih aktivnosti gradskih četvrti.