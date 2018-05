Dražen Lalić: Velike stranke stvorile su Živi zid

Koliko je populizam uspješan na hrvatskoj političkoj sceni? Donose li najave izlaska iz Europske unije i NATO-a političke bodove? Strahuju li velike stranke od jačanja Živog zida? Pitanja su na koja su odgovarali govornici u HRT-ovoj emisiji Otvoreno

Govoreći o usporedbama s nekim drugim strankama u Europi, Bunjac je poručio da nema potrebe da ih se uspoređuje s pokretom Pet zvijezdica u Italiji koji je također zagovarao izlazak Europske unije i vraćanje na liru umjesto eura, no od toga je odustao. 'Postoji trend dolaska novih stranaka i novih ljudi. Tradicionalne stranke izgubile su snagu i u drugim državama poput Češke i Mađarske i dolaze novi ljudi. Mi ne kopiramo nikoga, ali ima onih koji bi htjeli kopirati nas. Nismo odstupili od onog što smo govorili, i u budućnosti ćemo nastaviti. Kongres Živog zida je bio politički događaj desetljeća, i zbog toga je došlo do ove histerične reakcije stranaka i medija. Živi zid se penje i participirat će u vlasti. Nije pitanje da li će Sinčić biti premijer nego kada će biti premijer', kazao je Bunjac.

Dodao je da nikada nisu rekli da su protiv banaka i ovrha, nego da su za 'pošteno poslovanje banaka'. 'Nismo ni rekli da smo protiv cijepljenja, pa borimo se za spas Imunološkog zavoda. Mi smo za pravo izbora kod cijepljenja', kazao je Bunjac.

Rajko Ostojić osvrnuo se i na stanje u SDP-u i to nazvao 'buricom u čaši vode.' 'Radi se o amandmanu Bauka koji nije prošao na predsjedništvu, ja sam bio protiv njega. On je na Glavnom odboru to podnio i on je prošao. Razriješit ćemo to u iduća dva dana', kazao je Ostojić.

Što se tiče Živog zida Ostojić je poručio kako je SDP 'jedina stranka u povijesti koja je rekla ne bankama', kroz zakon o švicarcima. O eventualnoj koaliciji sa Živim zidom poručuje: 'Neke njihove ideje su vrlo dobre, jedan dio Ovršnog zakona. No, ideološki se moraju profilirati'.

Odgovorio mu je Bunjac. 'Meni je nevjerojatno da jedan liječnik i i njegov stranački šef koji je fizičar mene koji sam povjesničar i doktorirao na Drugom svjetskom ratu podučavaju što je antifašizam i ideološkim temama', rekao je Bunjac.

'Ovo pokazuje da se SDP i Živi zid bore za glasove na ljevici. Mi smo ozbiljna stranka. Zadnje ankete su pokazale da je određeni postotak glasova HDZ-a pao i to je normalno jer vodimo vladu, provodimo reforme i ono što se događalo oko Istanbulske konvencije se odrazilo na rejting', poručio je HDZ-ov Oleg Butković.