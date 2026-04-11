Nikad žešća poruka Pape Lava: 'Bog nije uz one koji su nekad nosili mač, a danas bacaju bombe'

U objavi na društvenoj mreži X poglavar Katoličke crkve osvrnuo se na eskalaciju nasilja u regijama koje naziva kršćanskim Istokom, ocijenivši situaciju ‘apsurdnim i nehumanim nasiljem’ koje sve češće pogađa i sveta mjesta.

‘Bog nije na strani onih koji bacaju bombe’

Papa je upozorio da su sveti prostori oskrnavljeni ‘bogohuljenjem rata i brutalnošću biznisa’, ističući kako se ljudski životi sve više svode na kolateralnu štetu partikularnih interesa.

‘Nikakva korist ne može biti vrijedna života najslabijih, djece ili obitelji. Nijedan cilj ne može opravdati prolijevanje nevine krvi’, poručio je.

Posebno je naglasio da Bog ne blagoslivlja nijedan sukob, dodajući da oni koji slijede Krista ne mogu biti na strani onih koji su nekada nosili mač, a danas bacaju bombe.