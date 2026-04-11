Nikad žešća poruka Pape Lava: 'Bog nije uz one koji su nekad nosili mač, a danas bacaju bombe'

Papa Lav XIV oglasio se neuobičajeno oštrom porukom u trenutku sve većih napetosti i nasilja na Bliskom istoku, jasno poručivši da nijedan rat ne može imati božansko opravdanje. Njegove riječi odjeknule su kao snažna kritika i političkih i vojnih aktera, ali i globalnih nepravdi koje, kako upozorava, dodatno potiču sukobe.
U objavi na društvenoj mreži X poglavar Katoličke crkve osvrnuo se na eskalaciju nasilja u regijama koje naziva kršćanskim Istokom, ocijenivši situaciju ‘apsurdnim i nehumanim nasiljem’ koje sve češće pogađa i sveta mjesta.
‘Bog nije na strani onih koji bacaju bombe’
Papa je upozorio da su sveti prostori oskrnavljeni ‘bogohuljenjem rata i brutalnošću biznisa’, ističući kako se ljudski životi sve više svode na kolateralnu štetu partikularnih interesa.
‘Nikakva korist ne može biti vrijedna života najslabijih, djece ili obitelji. Nijedan cilj ne može opravdati prolijevanje nevine krvi’, poručio je.
Posebno je naglasio da Bog ne blagoslivlja nijedan sukob, dodajući da oni koji slijede Krista ne mogu biti na strani onih koji su nekada nosili mač, a danas bacaju bombe.
Mir kroz dijalog, ne kroz oružje
‘Vojna akcija neće stvoriti prostor za slobodu niti donijeti vrijeme mira, koji dolazi isključivo kroz strpljivo jačanje suživota i dijaloga među narodima’, istaknuo je papa.
U nastavku se osvrnuo i na globalne ekonomske nejednakosti, upozorivši da stotine milijuna ljudi žive u ekstremnom siromaštvu, dok se golemo bogatstvo koncentrira u rukama malobrojnih.
‘To je nepravedan scenarij koji nas obvezuje da preispitamo sebe i posvetimo se promjenama. Uzrok nejednakosti nije nedostatak resursa, već potreba za pravednijom raspodjelom bogatstva, koja se mora ostvariti uz moralni osjećaj i poštenje’, zaključio je Papa Lav XIV.