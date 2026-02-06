Drama u Bruxellesu: Zbog pogreške pilota avion su dijelile sekunde od katastrofe

Putnici Scandinavian Airlinesa (SAS) proživjeli su dramatične trenutke u zračnoj luci u Bruxellesu, nakon što su piloti greškom pokušali započeti polijetanje s rulne staze umjesto s piste. Incident se dogodio u četvrtak navečer oko 22 sata, a stručnjaci upozoravaju da su posljedice mogle biti katastrofalne

Airbus A320 s ukupno 165 ljudi na letu ubrzao je na oko 200 kilometara na sat na uskoj i relativno kratkoj rulnoj stazi, prije nego što su piloti shvatili ozbiljnu pogrešku i naglo zakočili – svega nekoliko metara prije njezina kraja i u blizini spremnika goriva. Nakon dramatičnog kočenja, avion se zaustavio u posljednji trenutak. Putnici su u avionu proveli još oko 90 minuta, nakon čega su, uz pomoć hitnih službi, iskrcani. Let SK259 za Kopenhagen na kraju je otkazan. Iz SAS-a su danskim medijima potvrdili da je polijetanje prekinuto zbog “nepravilnosti”, naglasivši da u incidentu, srećom, nije bilo ozlijeđenih, prenosi The Times.

Kako je došlo do kobne zabune? Belgijske vlasti pokrenule su istragu kako bi se utvrdilo na koji su način piloti zamijenili rulnu stazu s pistom 07 Right, glavnom uzletno-sletnom stazom orijentiranom prema sjeveroistoku. Rulne staze, iako jasno označene i osvijetljene, namijenjene su kretanju zrakoplova pri malim brzinama. Podaci koje je avion slao tijekom vožnje pokazali su da je dostigao brzinu blizu uzletne, oko 200 km/h, kada su piloti shvatili da se nalaze na rulnoj stazi “Echo”, a ne na pisti. Portal Aviation Herald objavio je da se zrakoplov zaustavio tik ispred spremnika goriva zračne luke.

‼️ Un Airbus #SAS🇸🇪 initie un décollage sur un taxiway



🔸L’#A320neo opérait le vol #SK2590 au départ de Bruxelles

🔸L’avion a accéléré jusqu’à ~100 kt avant de stopper en bout de taxiway (+ court que la piste parallèle)

🔸La visibilité était correcte lors de l’incident (9999) pic.twitter.com/ed4WSNDWWz — Aero Gazette ✈️ (@AeroGazette) February 6, 2026