Drama u Bruxellesu: Zbog pogreške pilota avion su dijelile sekunde od katastrofe

Putnici Scandinavian Airlinesa (SAS) proživjeli su dramatične trenutke u zračnoj luci u Bruxellesu, nakon što su piloti greškom pokušali započeti polijetanje s rulne staze umjesto s piste. Incident se dogodio u četvrtak navečer oko 22 sata, a stručnjaci upozoravaju da su posljedice mogle biti katastrofalne
Airbus A320 s ukupno 165 ljudi na letu ubrzao je na oko 200 kilometara na sat na uskoj i relativno kratkoj rulnoj stazi, prije nego što su piloti shvatili ozbiljnu pogrešku i naglo zakočili – svega nekoliko metara prije njezina kraja i u blizini spremnika goriva.
Nakon dramatičnog kočenja, avion se zaustavio u posljednji trenutak. Putnici su u avionu proveli još oko 90 minuta, nakon čega su, uz pomoć hitnih službi, iskrcani. Let SK259 za Kopenhagen na kraju je otkazan.
Iz SAS-a su danskim medijima potvrdili da je polijetanje prekinuto zbog “nepravilnosti”, naglasivši da u incidentu, srećom, nije bilo ozlijeđenih, prenosi The Times.
Kako je došlo do kobne zabune?
Belgijske vlasti pokrenule su istragu kako bi se utvrdilo na koji su način piloti zamijenili rulnu stazu s pistom 07 Right, glavnom uzletno-sletnom stazom orijentiranom prema sjeveroistoku. Rulne staze, iako jasno označene i osvijetljene, namijenjene su kretanju zrakoplova pri malim brzinama.
Podaci koje je avion slao tijekom vožnje pokazali su da je dostigao brzinu blizu uzletne, oko 200 km/h, kada su piloti shvatili da se nalaze na rulnoj stazi “Echo”, a ne na pisti. Portal Aviation Herald objavio je da se zrakoplov zaustavio tik ispred spremnika goriva zračne luke.
'Sve se treslo'
Prema snimkama komunikacije kontrole zračnog prometa, piloti su uočili pogrešku otprilike 40 sekundi nakon što su dobili dopuštenje za polijetanje. Jedan od njih tada je kontrolorima poručio: “Dobro smo, ali nešto je ozbiljno pošlo po zlu.”
Kapetan je putnicima objasnio da je posada bila prisiljena izvesti snažan manevar kočenja zbog pogrešne staze. Putnik Anders Bork Hansen rekao je za dansku televiziju TV2 da je iskustvo bilo iznimno zastrašujuće.
“Kad smo već postigli brzinu pri kojoj smo očekivali polijetanje, zrakoplov je iznenada zakočio. Zakrilca su se otvorila, motori prešli u obrnuti potisak i sve se počelo snažno tresti”, ispričao je.
Stručnjak: Pogreška oba pilota
Glasnogovornica SAS-a potvrdila je da je let otkazan nakon prekinutog polijetanja te da su putnici preusmjereni na alternativne letove.
Iako su posljednjih godina zabilježeni slučajevi u kojima su posade zamijenile rulne staze s pistama, ovako ozbiljna situacija iznimno je rijetka. Belgijski zrakoplovni stručnjak Luk de Wilde upozorava da je zrakoplov bio na rubu najgoreg ishoda.
“Bilo je dovoljno još tri ili četiri sekunde da se dosegne brzina pri kojoj bi avion morao poletjeti. Rulna staza za to je prekratka i zrakoplov bi vjerojatno završio izvan staze ili se srušio”, rekao je de Wilde.
Dodao je da sve upućuje na pogrešku i kapetana i kopilota. “Ovo je izuzetno rijedak slučaj, ali jasno je da je moglo završiti katastrofom.”