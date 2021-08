Drama na Žnjanu: Thompson prijavio provalu u stan, optužena i novinarka. Provjerili smo što se dogodilo

Neobičan incident (ili navodni incident) dogodio se u četvrtak poslijepodne na splitskom Žnjanu: pjevač Marko Perković Thompson policiji je prijavio da su u njegovu kuću provalile tri osobe, njegov susjed Branko Miodrag, novinarka RTL-a Danka Derifaj i snimatelj iste televizije. Portal narod.hr objavio je i snimku nadzornih kamera na kojoj se vidi njih troje kako se penju ljestvama i ulaze na prostor koji služi kao travnjak Thompsonove kuće

S druge strane, kako izgleda, susjedi sada optužuju Thompsona da je prisvojio krov njihove zgrade i pretvorio ga u svoj vrt. Ukratko, pjevač tvrdi da se ispod njegove zgrade nalaze ilegalci, a susjedi tvrde da se on ilegalno nalazi iznad njihovih glava.

Za bolje razumijevanje ovog slučaja treba kazati da je sve objekte gradila tvrtka splitskog poduzetnika Zvonka Kotarca, nedavno uhićenog u velikoj antikorupcijskoj akciji USKOK-a. Najprije su se u prvom redu do mora napravile 'kaskade' u kojima su se trebali nalaziti turistički apartmani, no oni su se pretvorili u stanove. Kotarac je u podzemnim etažama evidentno izgradio najmanje 700 kvadrata ilegalnog prostora, i to na susjednim parcelama.