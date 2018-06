Doznajemo sve o 'đavoljem odvjetniku' koji brani Mamića: Da me upoznate, vidjeli biste da sam anđeo

Zdravko Mamić nema samo dvostruko državljanstvo, već je i angažirao dva odvjetnička asa. Dok ga u Hrvatskoj već dulje vrijeme brani prekaljeni pravni mag Veljko Miljević, Mamić je u svojoj drugoj domovini angažirao poznatog hercegovačkog odvjetnika Zdravka Rajića. Riječ je o čovjeku kojeg tamošnji mediji nazivaju 'đavoljim odvjetnikom', a na glasu je kao onaj koji ne gubi na sudu. On sam za tportal kaže: Ne smeta mi taj epitet, no da me upoznate, vidjeli biste da sam anđeo

Rajić je ovaj epitet stekao kao osoba koja je izuzetno bliska hrvatskoj vlasti u BiH, posebice Draganu Čoviću, članu Predsjedništva BiH i predsjedniku HDZ-a BiH. Čovića je branio u slučaju sumnjive privatizacije Eroneta te u predmetu Lijanovići. Riječ je o jednom od najdugotrajnijih procesa viđenih u bosanskohercegovačkom pravosuđu, u kojem je Čović bio optužen da je poznatim hercegovačkim poduzetnicima pogodovao u zamjenu za darove. U tom je procesu oslobođen, no prošle godine počelo se spekulirati kako bi moglo doći do njegove obnove.

S obzirom na to da je Rajić branio Čovića u oba procesa iz kojih se izvukao s oslobađajućim presudama, kod susjeda je na glasu kao onaj koji ne gubi. Naš izvor dobro upućen u rad novog Mamićeva odvjetnika kaže nam kako je Rajić oduvijek bio blizak političkim strukturama te kako je Čovićev miljenik, bez čijih savjeta i konzultacija politički šef Hrvata u BiH ne donosi odluke. Rajić je s Čovićem potkraj prošle godine bio u službenom posjetu Australiji i Novom Zelandu. 'Rajić uživa veliki ugled, a uz to je razvikan. Riječ je i o čovjeku koji ozbiljno prati pravo, piše knjige… Očito je Mamić dobro izabrao', kaže nam naš izvor. Da je Rajić 'pravna faca' u BiH, dokazuje i činjenica da je do 2016. bio član Visokog sudskog i tužilačkog vijeća.