Mamić na slobodi! Nakon što je pušten sa suda krenula kanonada: 'Zamislite da vašoj djeci tumor na mozgu operiraju mesari'

'Zamislite da vašoj djeci tumor na mozgu operiraju ginekolozi ili mesari', kazao je medijima Zdravko Mamić nakon što je oko podneva pušten sa suda u BiH. Tvrdi da DORH vodi hajku na njega, no ne zna za koga

'Htio bih se zahvaliti svim ljudima koji su me pratili od Međugorja do Mostara i djelatnicima Sipe… Pokušao sam 101. put promišljati zašto mi se to sve dešava? Čudi me da vi novinari, koji ste korektiv svake vlasti i borci za istinu, da nitko ne pita ministra pravosuđa je li gospodin Mišković, koji je potpisao Mamićevu optužnicu, imao ovlaštenje za to. Nema oštećenika, Dinamo nije oštećen…', nabrajao je Mamić.