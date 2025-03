DORH se uključio u priču zbog koje Hrvatska mora platiti čak milijun eura

Podsjetimo, ministarstvo zaštite okoliša priopćilo je u četvrtak da zajedno s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost provodi sve aktivnosti radi što bržeg uklanjanja odložene troske s lokacije Biljane Donje , nesaniranog odlagališta zbog kojega je RH kažnjena s više od milijun eura Sud EU-a u četvrtak je donio presudu protiv Hrvatske jer nije sanirala nepropisno odlagalište na lokaciji Biljane Donje i izrekao joj financijsku sankciju u iznosu od milijun eura paušalno plus 6.500 eura dnevno dok ne obavi sanaciju.

"Imamo tri neovisne analize, da se radi o kancerogenom materijalu i svi pokušaji da se to proglasi bezopasnim građevinskim materijalom, po ovim analizama su osuđeni na propast", rekao je za Novu TV Zdravko Belušić, predsjednik bivše Udruge Eko Ravni Kotari. Volio bi, kaže, da ljudi iz DORH-a dobro otvore oči po pitanju Crnog brda.

Nakon presude Europskog suda da Hrvatska zbog nebrige i nemara oko Crnoga brda odmah mora platiti milijun eura, u cijelu priču, doznaje Dnevnik Nove TV, uključio se DORH . Kažu da štite interes države - iste one države koja problem s otpadom na toj lokaciji ne uspijeva riješiti posljednjih petnaest godina.

Hrvatska strana je aktivno sudjelovala u procesu i izrečena novčana kazna značajno je niža od one koju je tražila Europska komisija (1,79 milijuna eura plus 7.560 eura dnevno), navodi Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije u priopćenju. Pritom podsjeća kako je troska na tom odlagalištu nastala poslovanjem tadašnje tvrtke TEF s područja Šibenika i tamo se odlagala od 2010. do 2011., da se u više navrata od 2018. godine ispitivala mogućnost korištenja troske u građevinarstvu , a da je poziv za prodaju materijala objavljen 2023. godine na koji se nitko nije javio.

Vlada je potom obvezala nadležno ministarstvo i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost da donesu odluku o sanaciji lokacije onečišćene otpadom, osiguraju potrebna sredstva i provedu sanaciju. Fond je zatim proveo javnu nabavu za radove uklanjanja otpadne troske te je, po odabiru, podnesena žalba od strane jedne zajednice ponuditelja koja je odbijena.

U procesu prikupljanja mišljenja za davanje konačne suglasnosti na odluku o sklapanju ugovora o nabavi radova, pristiglo je mišljenje nadležnog tijela za osiguranje imovinskopravnih interesa Hrvatske kako je potrebno dodatno sagledati mogućnost iskorištenja troske kao mineralne sirovine te su u tijeku završne konzultacije, zaključuje se u priopćenju i ističe da se provode sve aktivnosti radi što skorijeg uklanjanja odložene troske s lokacije Biljane Donje.