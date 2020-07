Domagoj Hajduković: Čini se da će Slavonija Hrvatskoj dati prvog gay saborskog zastupnika

Nakon što se je nakon 'nasilja u obitelji' kako je policija kvalificirala napad na Domagoja Hajdukovića od strane njegovog partnera, ovaj SDP-ovac 'autao', danas kaže kako mu je zbog toga drago. Hajduković je drugi na slisti stranke u slavonskoj četvrtoj izbornoj jedinici

Na pitanje zašto to nije obznanio prije, odgovorio je: 'Moj motiv da to ne kažem ranije bio je svojevrstan u tome da će se moj rad percipirati kroz tu prizmu seksualne orijentacije, ali mogu reći da i ono o čemu sam govorio i za što sam se zalagao, ničeg se ne sramim, ništa ne bih potpisao, ostao sam isti onaj Domagoj kao i prije.'

'Ono što mi je bitno, sve meni bitne osobe stale su iza mene i na tome im se zahvaljujem. Isto tako, imao sam puno poruka podrške i jako mi je drago da je ta tiha Hrvatska možda progresivnija od ove glasne, koja možda nije toliko progresivna. Ono što je meni bitno je da je ovo u javnom prostoru i da se političke stranke ovom pitanju moraju posvetiti. Široj javnosti ovo je možda nebitna tema, ali za deset posto stanovništva to je tema svih tema', pojasnio je.

Na pitanje je li mu to štetilo ili pomoglo u kampanji, odgovorio je: 'Ja sam isti Domagoj koji je prije zastupao svoje birače, na svim razinama, ništa se nije promijenilo. Ne vidim što mi je moglo štetiti.'

Odgovara i na pitanje može li kod nas gay biti samo ljevičar.

'Volio bih da se to promijeni jer to nije pitanje nužno političke orijentacije. Na Zapadu je to normalno... To je možda pitanje za sociologe. Ono što je bitno za Hrvatsku, mislim da ovime otvaramo debatu o tome, da utjeravamo put onima koji bi mogli doći nakon mene. U svakom slučaju, da će nekom nakon mene to biti lakše reći, da će im biti nešto normalno, nešto što nije apstrakno ili neuobičajeno.'

'Apsolutno vjeruje' Davor Bernardić može biti dobar premijer. 'On i tim iza njega povest će Hrvatsku u jednom novom smjeru, da ćemo imati novi početak, koji nam toliko treba', smatra Hajduković.

Na pitanje hoće li Slavonija, koja se ipak smatra konzervativnom - Hrvatskoj dati prvog gay saborskog zastupnika, odgovara:

'Čini mi se da hoće i to mi je jako drago i ponosan sam što sam Slavonac i što će moji Slavonci i Slavonke, Baranjci i Baranjke mi dati glas i povjerenje jer kako sam rekao - ja sam isti onaj Domagoj otprije, ništa se promijenilo nije.'