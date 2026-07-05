cro demoskop

Dok se Plenković i Milanović (opet) svađaju, 70 posto Hrvata ovo misli o državi

M.Da.

05.07.2026 u 20:05

Građani - ilustracija
Građani - ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Lucija Ocko/PIXSELL
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U srpnju čak 70 posto ispitanika istraživanja CRO Demoskop smatra da idemo u pogrešnom smjeru dok nešto iznad 20 posto smatra da je smjer dobar.

U ozračju novog sukoba između predsjednika i premijera Hrvatske, Svjetskog nogometnog prvenstva, ali i usporavanja inflacije te zahuktale turističke sezone, građani su dali svoje mišljenje o političarima i strankama u srpanjskom istraživanju CRO Demoskop kojeg donosi RTL Danas.

Da su izbori provedeni početkom srpnja HDZ bi bio prvi izbor s 27 posto, ali uz trend pada. Isto je vidljivo i kod najjače opozicijske stranke, jer je SDP na 21,5 posto. Treće mjesto drži Možemo! S 12,2 posto što je blagi rast u odnosu na lipanj.

Rast bilježi i Most koji je sada na gotovo osam posto, a stranka njihove bivše članice Kluba, Marije Selak Raspudić, sada je na 2,2 posto, slično kao i vladajući Domovinski pokret. Slijede IDS, zatim DOMiNO, Pravo i Pravda te Centar sa skromnim rejtinzima. Sve ostale opcije su još niže, a bogat je zato bazen neodlučnih - gotovo 17 posto.

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Pozitivci i negativci

I nakon novog obračuna oko slanja počasno zaštitne bojne u Pariz, isti dvojac na vrhu je ljestvice najpozitivaca. Prvi izbor je predsjednik Zoran Milanović s gotovo 25 posto, ali bilježi blaži pad u odnosu na lipanj. Značajno niže je premijer Andrej Plenković, ali uz rast pozitivnog doživljaja u odnosu na mjesec prije. U istoj usporedbi zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević pao je za postotni bod i pol, ali ostaje treći izbor.

Uz rast rejtinga, stranačkom se kolegi približila Ivana Kekin. Slijedi Marin Miletić, pa Ivan Anušić, onda i Božo Petrov. U top deset još su i Sandra Benčić, Biljana Borzan i Dalija Orešković. Nitko je i dalje traženi političar - da je on najpozitivac, stav je petine ispitanika.

Na ljestvici najnegativaca vrh drži isti posvađani duo, ali značajno je uvjerljiviji premijer s 34,3 posto. Prati ga predsjednik Milanović s 12,5 posto, a kod obojice je vidljiv rast negativnog doživljaja u odnosu na mjesec prije. Isto bilježi i Tomislav Tomašević dok je kod Ivana Penave vidljiv pad negativnog doživljaja.

Na neprestižnoj su ljestvici još: Sandra Benčić, Siniša Hajdaš Dončić, a tu je i dalje bivši političar i bivši ministar, liječnik Vili Beroš koji se nakon zatvora vratio na stari posao u bolnicu. Tu je i Dalija Orešković, slijedi Milorad Pupovac, pa Josip Dabro i Ivana Kekin s istim rejtinzima. Da su negativni svi političari stav je 12 posto ispitanika.

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Autor: Matija Habljak/PIXSELL

Loše ocjene

Školska godina je završila školarcima, a donosimo i ocjene političkih institucija. Ured predsjednika i dalje je na dobar (tri) dok su i Vlada i Hrvatski sabor na dovoljan (dva).

A kako ispitanici ocjenjuju smjer kretanja države? U srpnju čak 70 posto smatra da idemo u pogrešnom smjeru dok nešto iznad 20 posto smatra da je smjer dobar.

Ostali događaji, od toplinskog vala, preko inflacije do svađe predsjednika oko hrvatskog sudjelovanja na mimohodu u Parizu ispitanici biraju znatno rjeđe.

Istraživanje se provodi početkom mjeseca na reprezentativnom uzorku od 1.300 ispitanika CATI metodom (telefonski). Uzorak je stratificiran po županijama i veličini naselja, uz kontrolu socio-demografskih obilježja birača po spolu, dobi i obrazovanju; standardna greška uzorka: ±2,77 posto (za utvrđivanje rejtinga stranaka ±3,1 posto) uz razinu pouzdanosti od 95 posto.

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