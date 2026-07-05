Dok se Plenković i Milanović (opet) svađaju, 70 posto Hrvata ovo misli o državi

U srpnju čak 70 posto ispitanika istraživanja CRO Demoskop smatra da idemo u pogrešnom smjeru dok nešto iznad 20 posto smatra da je smjer dobar.

U ozračju novog sukoba između predsjednika i premijera Hrvatske, Svjetskog nogometnog prvenstva, ali i usporavanja inflacije te zahuktale turističke sezone, građani su dali svoje mišljenje o političarima i strankama u srpanjskom istraživanju CRO Demoskop kojeg donosi RTL Danas. Da su izbori provedeni početkom srpnja HDZ bi bio prvi izbor s 27 posto, ali uz trend pada. Isto je vidljivo i kod najjače opozicijske stranke, jer je SDP na 21,5 posto. Treće mjesto drži Možemo! S 12,2 posto što je blagi rast u odnosu na lipanj. Rast bilježi i Most koji je sada na gotovo osam posto, a stranka njihove bivše članice Kluba, Marije Selak Raspudić, sada je na 2,2 posto, slično kao i vladajući Domovinski pokret. Slijede IDS, zatim DOMiNO, Pravo i Pravda te Centar sa skromnim rejtinzima. Sve ostale opcije su još niže, a bogat je zato bazen neodlučnih - gotovo 17 posto.

Pozitivci i negativci I nakon novog obračuna oko slanja počasno zaštitne bojne u Pariz, isti dvojac na vrhu je ljestvice najpozitivaca. Prvi izbor je predsjednik Zoran Milanović s gotovo 25 posto, ali bilježi blaži pad u odnosu na lipanj. Značajno niže je premijer Andrej Plenković, ali uz rast pozitivnog doživljaja u odnosu na mjesec prije. U istoj usporedbi zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević pao je za postotni bod i pol, ali ostaje treći izbor. Uz rast rejtinga, stranačkom se kolegi približila Ivana Kekin. Slijedi Marin Miletić, pa Ivan Anušić, onda i Božo Petrov. U top deset još su i Sandra Benčić, Biljana Borzan i Dalija Orešković. Nitko je i dalje traženi političar - da je on najpozitivac, stav je petine ispitanika. Na ljestvici najnegativaca vrh drži isti posvađani duo, ali značajno je uvjerljiviji premijer s 34,3 posto. Prati ga predsjednik Milanović s 12,5 posto, a kod obojice je vidljiv rast negativnog doživljaja u odnosu na mjesec prije. Isto bilježi i Tomislav Tomašević dok je kod Ivana Penave vidljiv pad negativnog doživljaja. Na neprestižnoj su ljestvici još: Sandra Benčić, Siniša Hajdaš Dončić, a tu je i dalje bivši političar i bivši ministar, liječnik Vili Beroš koji se nakon zatvora vratio na stari posao u bolnicu. Tu je i Dalija Orešković, slijedi Milorad Pupovac, pa Josip Dabro i Ivana Kekin s istim rejtinzima. Da su negativni svi političari stav je 12 posto ispitanika.