STATISTIKA NE LAŽE

Hrvatska ima više profesionalnih vatrogasaca od Austrije: No, to ne znači i veću snagu

Ivor Kruljac

05.07.2026 u 16:17

Vatrogasci - Ilustracija
Vatrogasci - Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Marko Seper/PIXSELL
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Prema podacima Hrvatske vatrogasne zajednice, u Hrvatskoj imamo 151 013 vatrogasaca, što uključuje i profesionalne i dobrovoljne pripadnike. Kod profesionalnih postrojbi, svih 3735 profesionalnih vatrogasaca je raspoređeno u 74 javne vatrogasne postrojbe

Od uvođenja obveznog vojnog roka i u raspravama koje su mu prethodile, često se pričalo o 15 tisuća aktivnog vojnog osoblja u domaćoj vojsci, no rijetko se priča o broju vatrogasaca, koji su vrlo važni općenito, a pogotovo u ljetnoj sezoni požara.

Upravo se tim pitanjem pozabavio RTL detektor te kako navodi medij net.hr, Hrvatska vatrogasna zajednica navodi kako u Hrvatskoj djeluje točno 151 013 vatrogasaca. U tu su brojku uključeni i profesionalni i dobrovoljni vatrogasci, kao i 'vatrogasna mladež, pomladak, izvršni i pričuvni članovi te veterani'

'Hrvatska ima čak 74 javne vatrogasne postrojbe s 3735 profesionalnih vatrogasaca, dok je dodatnih 465 profesionalaca zaposleno u dobrovoljnim vatrogasnim društvima (DVD). Uz njih, još oko 700 radi u vatrogasnim postrojbama u gospodarstvu', piše novinarka Katarina Dimitrijević Hrnjkaš.

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U smjeni 5-6 vatrogasaca, devet treba za gašenje obiteljske kuće

Hrvatska vatrogasna zajednica navodi da imaju dovoljan broj vatrogasaca, a posebnu snagu sustava u čine dobrovoljna vatrogasna društva u kojima djeluje 34 830 osoba koji su obavili važeći liječnički pregled te završili minimalno temeljno osposobljavanje za vatrogasca.

U usporedbi sa zemljom poput Austrije, ispostavlja se da Hrvatska ima više profesionalnih vatrogasaca od te zemlje, ali manje dobrovoljnih.

Vatrogasci u Hrvatskoj predano rade
Vatrogasci u Hrvatskoj predano rade Izvor: Pixsell / Autor: Luka Stanzl/PIXSELL

Na devet milijuna stanovnika i s površinom zemlje koja je za 50 posto veća od Hrvatske, Austrija ima šest profesionalnih vatrogasnih brigada (u Beču, Linzu, Grazu, Innsbrucku, Salzburgu i Klagenfurtu) u kojima djeluje 2653 profesionalnih vatrogasaca. No, zato imaju 351.371 vatrogasaca koji nisu profesionalci.

Tu je i Slovenija koja na skoro tri puta manjoj površini od Hrvatske ima oko 2.1 milijun stanovnika te ima 12 profesionalnih postrojbi u 13 gradova. No, koliko je točno vatrogasaca u tim postrojbama nije javno iznesen podatak.

Ipak, više vatrogasnih postrojbi i ne znači veću snagu na terenu jer u pojedinim smjenama možda dežura dvoje do šest vatrogasaca, a već za gašenje požara obiteljske kuće bi moglo biti potrebno i devetero ljudi.

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