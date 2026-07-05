Hrvatska ima više profesionalnih vatrogasaca od Austrije: No, to ne znači i veću snagu

Od uvođenja obveznog vojnog roka i u raspravama koje su mu prethodile, često se pričalo o 15 tisuća aktivnog vojnog osoblja u domaćoj vojsci, no rijetko se priča o broju vatrogasaca, koji su vrlo važni općenito, a pogotovo u ljetnoj sezoni požara.

Upravo se tim pitanjem pozabavio RTL detektor te kako navodi medij net.hr, Hrvatska vatrogasna zajednica navodi kako u Hrvatskoj djeluje točno 151 013 vatrogasaca. U tu su brojku uključeni i profesionalni i dobrovoljni vatrogasci, kao i 'vatrogasna mladež, pomladak, izvršni i pričuvni članovi te veterani'

'Hrvatska ima čak 74 javne vatrogasne postrojbe s 3735 profesionalnih vatrogasaca, dok je dodatnih 465 profesionalaca zaposleno u dobrovoljnim vatrogasnim društvima (DVD). Uz njih, još oko 700 radi u vatrogasnim postrojbama u gospodarstvu', piše novinarka Katarina Dimitrijević Hrnjkaš.