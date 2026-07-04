Hrvatska je 13 godina u Europskoj uniji: Hrvati imaju jednu veliku zamjerku

Podijeljena su mišljenja građana Hrvatske o članstvu u EU-u. Iako smatraju da od toga uglavnom ima koristi, preko nekih stvari ne mogu prijeći

Prošlo je 13 godina otkako je Hrvatska postala dijelom Europske unije. Stoga je RTL u suradnji s agencijom Promocija plus propitao stavove i dojmove građana o EU-u. Građani su podijeljeni, no više je onih koji poručuju: sada živimo znatno ili nešto bolje. Poruka je to 43,5 posto ispitanika. No, da se živi malo ili znatno lošije stav je gotovo 41 posto ispitanika. Nešto više od 12 posto ne vidi razliku u životu prije i nakon ulaska.

Neprežaljena kuna, unatoč EU fondovima Na pitanje koje su glavne koristi hrvatskog članstva najčešći odgovor su: EU fondovi. Da od toga imamo najveće koristi stav je više od četvrtine ispitanika. Sa sličnim postotkom izdvajaju se putovanja bez graničnih kontrola, a ostali su odgovori, poput veće mogućnosti zapošljavanja, ukinute naplate roaminga i veće sigurnosti su ipak rjeđi. No, najveći nedostatak članstva u EU-u je zamjena kuna eurima. Gotovo 30 posto ispitanika to je navelo kao najveću zamjerku. Slijedi pojačano iseljavanje radno sposobnog stanovništva, zatim slaba konkurentnost hrvatskih poduzeća na zajedničkom tržištu, te obveza zbrinjavanja izbjeglica.