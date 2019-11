Dogovor između sindikata i Vlade blizu, u srijedu kreće nastava?

U ponedjeljak je veliki prosvjed učitelja, a u Vladi očekuju da će postići dogovor sa sindikatima i da će nastava, nakon ukupno 30 dana štrajka, početi u srijedu

'Približavamo se rješenju. Sastanci će se nastaviti, a očekujemo da ćemo sljedeći tjedan doći do rješenja koje će ići članovima na izjašnjavanje', izjavio je Mihalinec u petak navečer i to je, barem zasad, bilo sve što je htio reći o sadržaju sastanka.

Prema toj varijanti, koja nije vezana za rast koeficijenata (podsjetimo, sindikati obrazovanja traže da se svim zaposlenima u sustavu obrazovanja povećaju koeficijenti za 6,11 posto), Vlada je sindikatima školstva navodno nudila sljedeće: uvođenje dodatka na plaće od 2,5 posto samo za prosvjetare, i to već od 1. siječnja 2020. godine!

Za to bi, također navodno, u državnom proračunu trebalo osigurati oko 170 milijuna kuna, a u prosjeku bi prosvjetari dobili oko 170 kuna na plaću. Uz to, zaposlenima u školstvu, kao ostalim javnim i državnim službenicima, trebala bi od iduće godine porasti osnovica za plaće za 6,12 posto, i to prema formuli 2+2+2, to jest u tri navrata tijekom iduće godine.

Podsjetimo, državne službe tu su isplatu već dogovorile dinamikom: prvi dio od 1. siječnja, drugi dio od 1. lipnja, a treći od 1. listopada 2020. godine. Sindikati javnih službi, među kojima je i školstvo, takav rast osnovice još nisu dogovorili i o tom se još vode pregovori.