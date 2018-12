Dodik tvrdi da je sporo pravosuđe krivo za eskalaciju prosvjeda u Banjoj Luci

Predsjedatelj i srpski član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik ustvrdio je u četvrtak kako je pravosuđe krivo da slučaj smrti mladića Davida Dragičevića do sada nije razjašnjen što je dovelo do masovnih prosvjeda te je najavio kako je i sam spreman pridružiti se zahtjevima da se ta istraga dovede do kraja

Komentirajući prosvjede u Banja Luci koji su ovog tjedna ponovo postali masovni Dodik je novinarima tijekom dana u tom gradu kazao kako bi se oni trebalo održavati pred okružnim tužiteljstvom koje je, kako tvrdi 'zarobilo slučaj'. 'Ako za mjesec-dva dana ne bude (tužiteljske) odluke pozvat ću građane pred tužiteljstvo da ih izbacimo iz njihovih ureda, jer oni ne rade dobro svoj posao. I neka misle što god hoće. Oni su bili dužni objasniti javnosti o čemu se tu radi, a ne da to ja radim, ili netko drugi. Ovo je nedopustivo', kazao je Dodik.