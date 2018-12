Dvije tisuće prosvjednika u Banjoj Luci prkosilo policiji

Najmanje dvije tisuće osoba sudjelovalo je u srijedu navečer u prosvjedima u Banjoj Luci koje je unatoč policijskoj zabrani organizirala skupina "Pravda za Davida", a ovo je okupljanje bilo znatno masovnije od onoga u utorak kada je policija intervenirala te rastjerala prosvjednike i uklonila improvizirano spomen-obilježje Davidu Dragičeviću koji je smrtno stradao u ožujku

Iako je policija zapriječila prilaz Trgu Krajine gdje je prosvjed zakazan sudionici su najprije zajedničkom šetnjom kroz središte grada iskazali svoje nezadovoljstvo ponašanjem vlasti uzvikujući "Ubojice, ubojice" a potom su u igri mačke i miša s policijom ponovo krenutli ka trgu uz povike "Pravda za Davida".

Kolonu prosvjednika predvodio je Davor Dragičević, otac mladića Davida koji traži istinu o njegovoj smrti koja još nije utvrđena iako istraga traje već devet mjeseci.

Dragičević je nakon odlaska do ušća rječice Crkvene u Vrbas gdje je pronađeno tijelo njegova sina i gdje je on podsjetio na detalje te tragedije pozvao sudionike ovog pohoda za okončaju okupljanje i nastave ga sutra no oni ga nisu poslušali.