Dnevni horoskop za 23. kolovoza 2025. – što vam zvijezde danas donose

Ovan
Danas osjećate potrebu da konačno završite nešto što ste dugo odgađali, bilo da je riječ o razgovoru, obavezi ili maloj promjeni u svakodnevici. Nečija podrška ili savjet dolazi u pravom trenutku i pomaže vam da napravite korak naprijed. U drugom dijelu dana mogli biste se iznenaditi vlastitom odlučnošću i jasnoćom.
Bik
Partnerski odnosi postaju središnja tema, a otvoren razgovor donosi vam jasnoću i osjećaj sigurnosti. Danas ste spremni napraviti kompromis ili započeti novu fazu u važnoj vezi, bilo privatnoj ili poslovnoj. Mlad Mjesec vas potiče da jasno izrazite svoje potrebe i granice. Zajednički planovi s partnerom ili kolegom mogu uroditi konkretnim rezultatima..
Blizanci
Danas vas privlače praktična rješenja i pronalaženje načina kako pojednostaviti svakodnevne zadatke. U fokusu su male pobjede – završavate ono što ste dugo odgađali i osjećate zadovoljstvo zbog toga. Netko iz obitelji traži vaš savjet, a vi ste spremni pomoći bez zadrške. U drugom dijelu dana moguća je sitna, ali ugodna promjena rutine.
Rak
Dan donosi potrebu za reorganizacijom planova i realno sagledavanje trenutnih mogućnosti. Netko iz poslovnog okruženja predlaže suradnju koja na prvi pogled ne djeluje obećavajuće, ali vrijedi razmotriti detalje. U privatnom životu pokazujete više fleksibilnosti nego inače. Zadovoljstvo pronalazite u malim, ali značajnim pomacima.
Lav
Prijatelj vas nagovara na spontani izlet ili okupljanje, iako ste planirali miran dan, a upravo tamo saznajete informaciju koja vam koristi u poslu. U ljubavi ste spremni na otvoren razgovor, što vodi do boljeg razumijevanja s partnerom ili simpatijom. Na poslu rješavate zadatak koji je drugima bio kamen spoticanja.
Djevica
Nakon jutarnje zabune, preuzimate inicijativu i predlažete prijateljima ili partneru nešto sasvim novo. U ljubavi šaljete jasnu poruku i ne čekate da se stvari dogode same od sebe. Na poslu vas netko iznenadi pohvalom, što vam daje dodatni poticaj za ostatak dana.
Vaga
Prijatelj ili poznanik vam povjerava tajnu, što vas potiče na razmišljanje o vlastitim granicama i željama. U ljubavi birate reći istinu, čak i ako nije najugodnija. Poslijepodne se okrećete hobiju ili aktivnosti koja vas smiruje i daje vam osjećaj zadovoljstva.
Strijelac
U centru ste pažnje zbog svoje sposobnosti da spojite nespojivo – danas biste mogli biti posrednik u neobičnoj situaciji ili organizirati događaj koji okuplja ljude iz različitih 'svjetova'. Vaša diplomacija i šarm otvaraju vam vrata koja su drugima zatvorena. Iskoristite to za ostvarenje osobnog cilja koji ste dugo odgađali.
Jarac
Vaša ambicija danas dolazi do izražaja na neobičan način – mogli biste se zainteresirati za natjecanje, kviz ili igru u kojoj ne sudjelujete često. Iznenadit ćete okolinu svojom željom za pobjedom, ali i spremnošću da priznate tuđi uspjeh.
Vodenjak
Vaša pažnja danas odlazi na 'nevidljive detalje' – primijetit ćete nešto što je drugima promaklo, bilo da je riječ o poslovnoj prilici, skrivenoj poruci u razgovoru ili zaboravljenoj obiteljskoj anegdoti. Ako se upustite u istraživanje ili rješavanje zagonetke, mogli biste pronaći rješenje koje će vas iznenaditi i vas i druge.
Ribe
Dan je odličan za planiranje putovanja, upisivanje tečaja ili uranjanje u novu knjigu. U odnosima budite otvoreni za drugačije poglede i iskustva – upravo kroz razmjenu ideja možete doživjeti osobni rast. Večer provedite u razmišljanju o dugoročnim ciljevima.
