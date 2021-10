Dodik traži ostavku ministra obrane BiH zbog otkazivanja vježbe s vojskom Srbije: 'On mrzi Srbe!'

Srpske političare u BiH silno je naljutila odluka ministra obrane te države Sifeta Podžića da odgodi održavanje vojne vježbe pripadnika oružanih snaga BiH i vojske Srbije pa su u utorak zatražili njegovu smjenu, ali i kaznenu odgovornost.

Ministar Podžić odlučio je kako će ranije planirana vježba pod nazivom "Manjača 2021", koja se na vojnom poligonu kod Banje Luke trebala održati od 6. do 10. listopada, biti odgođena dok se protiv koronavirusa ne cijepi dovoljan broj pripadnika oružanih snaga BiH. To je učinio jer se ispostavilo kako je razmjerno mali broj vojnika iz BiH do sada cijepljen pa prijeti opasnost da se vježba pretvori u novo žarište iz kojega bi se dalje širila epidemija prouzročena virusom covid-19.

No član Predsjedništva BiH Milorad Dodik optužio je ministra obrane da je donio "nezakonitu i sramnu odluku" i to samo stoga jer navodno mrzi Srbe. Predbacio mu je da se tako ponaša jer je član Demokratske fronte (DF), stranke na čijem je čelu Željko Komšić.

"Mislim da je sve to bilo motivirano isključivo njihovom mržnjom prema srpskom narodu i prema Srbiji i da je to jedini razlog zašto su oni donijeli takvu odluku", kazao je Dodik, koji je u utorak zatražio da se Podžića smijeni s dužnosti zbog ove odluke.