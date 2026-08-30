O NESTALIM BRANITELJIMA

Mlinarić se obrušio na Pupovca: 'Optužujem Vas za zataškavanje i zločin protiv čovječnosti'

L. Š.

30.08.2026 u 13:16

Stipo Mlinarić
Stipo Mlinarić Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
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Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić Ćipe u nedjelju je u objavi na Facebooku prozvao predsjednika Srpskog narodnog vijeća Milorada Pupovca, optužujući ga da tijekom i nakon mirne reintegracije nije učinio dovoljno kako bi se došlo do informacija o nestalim hrvatskim braniteljima i mjestima njihova ukopa. Istaknuo je slučaj liječnika Ivana Šretera, čija sudbina do danas nije razjašnjena

Mlinarić je objavu naslovio riječima 'Gospodine Pupovac, optužujem Vas!', a u njoj tvrdi da Pupovac, kao predsjednik SNV-a, nije pozvao pripadnike srpske zajednice koji imaju saznanja o nestalima da ih podijele s nadležnim institucijama i obiteljima.

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'Gdje su grobovi? Gdje su grobišta? Gdje su masovne grobnice mojih suboraca?' napisao je Mlinarić. Pupovca je potom optužio za 'urotu' i 'zataškavanje', tvrdeći da je njegovom šutnjom otežano pronalaženje posmrtnih ostataka nestalih hrvatskih branitelja.

'Svojom gromoglasnom šutnjom i svojim primjerom potaknuli ste druge i učinili sve da se ne pronađe tijelo velikog mirotvorca i svetog čovjeka koji je činio sve za mir, doktora Šretera', naveo je.

Mlinarić tvrdi i da Pupovac nikada nije javno pozvao svoje sunarodnjake da iznesu informacije kojima raspolažu o nestalima. 'Nikada niste javno pozvali i potaknuli svoje sunarodnjake da kažu istinu, što ostavlja dojam da ste činili suprotno i poticali ih na šutnju', napisao je.

U nastavku objave iznio je i najteže optužbe, uključujući one za 'zločin protiv čovječnosti' i 'nečovještvo', povezujući ih s, kako navodi, dugogodišnjom šutnjom o sudbini nestalih. 'Vi i danas nosite odgovornost zbog šutnje pred sudbinom nestalih hrvatskih branitelja, ljudi koji su u krvavom zločinu svirepo ubijeni', poručio je Mlinarić.

Objavu je završio ponavljajući optužbe protiv Pupovca za 'zataškavanje', 'nijekanje', 'sudjelovanje u zločinu' i 'zločin protiv čovječnosti'. Mlinarić se na kraju potpisao kao 'vukovarski branitelj i tragatelj za nestalim hrvatskim braniteljima'.

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