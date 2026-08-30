Mlinarić se obrušio na Pupovca: 'Optužujem Vas za zataškavanje i zločin protiv čovječnosti'

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić Ćipe u nedjelju je u objavi na Facebooku prozvao predsjednika Srpskog narodnog vijeća Milorada Pupovca, optužujući ga da tijekom i nakon mirne reintegracije nije učinio dovoljno kako bi se došlo do informacija o nestalim hrvatskim braniteljima i mjestima njihova ukopa. Istaknuo je slučaj liječnika Ivana Šretera, čija sudbina do danas nije razjašnjena

Mlinarić je objavu naslovio riječima 'Gospodine Pupovac, optužujem Vas!', a u njoj tvrdi da Pupovac, kao predsjednik SNV-a, nije pozvao pripadnike srpske zajednice koji imaju saznanja o nestalima da ih podijele s nadležnim institucijama i obiteljima.

'Gdje su grobovi? Gdje su grobišta? Gdje su masovne grobnice mojih suboraca?' napisao je Mlinarić. Pupovca je potom optužio za 'urotu' i 'zataškavanje', tvrdeći da je njegovom šutnjom otežano pronalaženje posmrtnih ostataka nestalih hrvatskih branitelja. 'Svojom gromoglasnom šutnjom i svojim primjerom potaknuli ste druge i učinili sve da se ne pronađe tijelo velikog mirotvorca i svetog čovjeka koji je činio sve za mir, doktora Šretera', naveo je.