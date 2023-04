Do kraja stoljeća moglo bi nas biti dvije milijarde manje nego danas

Prema procjenama Ujedinjenih naroda, čovječanstvo je u studenome prošle godine probilo granicu od osam milijardi ljudi , što je glasno zvono za uzbunu. No, studija koju je naručila neprofitna i neformalna organizacija Rimski klub pokazuje da ćemo do kraja ovog stoljeća pasti na samo šest milijardi, odnosno da će čovječanstvo u preostalih 77 godina izgubiti skoro dvije milijarde ljudi.

'Znamo da brzi ekonomski razvoj u siromašnim zemljama ima golemi utjecaj na stope rađanja. One padaju paralelno s boljim pristupom obrazovanju za žensku djecu, te ekonomskim osamostaljenjem žena i boljom zdravstvenom skrbi', priopćio je prilikom promocije studije voditelj istraživanja Per Espen Stoknes, direktor Centra za održivost u norveškoj poslovnoj školi.

Inače, ova studija izravna je revizija jedne davne studije koju je 1972. također bio naručio Rimski klub i objavio je pod naslovom 'Granice rasta' (Limits to Growth), koja je upozoravala na nadolazeću populacijsku eksploziju. Također, najnoviji rezultati kose se s nekim drugim istraživanjima. Još prošle godine Ujedinjeni narodi upozoravali su da će stanovništvo do 2050. dosegnuti 9,7 milijardi, a do 2100. čak 10,4 milijarde. No, i ta procjena je smanjena u odnosu na neke ranije, jer je UN prije deset godina najavljivao da će nas do kraja stoljeća biti 11 milijardi.

Otkud ovolike razlike? Većina modela temeljena je na faktorima koji utječu na društvenu neovisnost žena, te jačanje obrazovanja i zdravstvene skrbi, posebno pristupa kontracepciji. Model koji razvija Earth4All je nešto složeniji, jer uključuje varijable vezane uz ekologiju i ekonomiju, odnosno sve veću proizvodnju energije, nejednakost, proizvodnju hrane, promjene u razini dohotka i utjecaj budućeg globalnog zatopljenja.

Taj model predviđa dva moguća scenarija za ljudsku populaciju. Prvi je onaj u kojem države nastavljaju s današnjom neaktivnošću, stvarajući ekološki ranjive zajednice podložne slomovima. U tom slučaju populacija bi do 2050. narasla na 9 milijardi, a onda pala na 7,3 milijarde do 2100. Drugi scenarij je optimističniji, s većim ulaganjima u obrazovanje, postizanje jednakosti i zelenu tranziciju, pa bi se onda došlo do spomenutog pada na šest milijardi ljudi.