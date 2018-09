Divjak: Vjeronauk izborni u svim školama, alternativa mu je etika

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak rekla je u srijedu ispred Banskih dvora da je vjeronauk izborni predmet u svim školama zbog međudržavnih ugovora te da je u dualnom obrazovanju naglasak na radu kod poslodavca, dok u školi učenici imaju samo 20 posto općeobrazovnih predmeta

"No, ovdje su u pitanju konkretno četiri zanimanja: dimnjačar, staklar, trgovac i kozmetičar, i treba se pitati je li njima važnija geografija ili im je važnija njihova struka kod poslodavaca. To smo napravili po uzoru na Austriju i Njemačku koje to točno tako imaju", istaknula je Divjak.