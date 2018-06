Radoš: Vjeronauku je mjesto u crkvama, a ne u školi

Europarlamentarac Jozo Radoš komentirao je migrantsku krizu, kao i poruku njemačkih kolega da bi gastarbajteri trebali dobivati dječiji doplatak iz matičnih zemalja

"To je stara teza iz desnih političkih krugova, ideja EU je sloboda kretanja, to je njena temeljna vrijednost. A ovo je ulazak u vaš privatan život, to je potpuno neprihvatljivo sa stajališta osnovne ideje EU i liberala. Tu se radi o malom novcu za Njemačku, nadam se da to Njemačka neće učiniti", rekao je Radoš za N1.