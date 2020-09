Divjak reagirala na kritike tajnice Sindikata hrvatskih učitelja Ane Tuškan

Bivša ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak osvrnula se na današnju izjavu tajnice Sindikata hrvatskih učitelja Ane Tuškan koja je kazala kako model nastave B nije bio dobar ni kad ga je Divjak prezentirala. Objavu bivše ministrice na Facebooku prenosimo u cijelosti.

'Zašto sam rekla da ne valja model B za izvođenje nastave u mješovitom obliku? U dokumentu Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s bolesti COVID-19 u pedagoškoj/školskoj godini 2020./2021.koji je objavljen na mrežnim stranicama MZO-a za model B u tablici 2 (str. 16) piše: "Učenici prate nastavu dijelom u školi, dijelom na daljinu (ovaj model podrazumijeva to da učenici od I. do IV. razreda nastavu prate u školi, a učenici od V. do VIII. razreda OŠ i učenici SŠ nastavu prate dijelom u školi, dijelom na daljinu) • Učenici od I. do IV. razreda OŠ nastavu prate u školi uz pridržavanje Uputa HZJZ-a. • Učenici od V. do VIII. razreda OŠ i učenici SŠ nastavu prate dijeljenjem razrednog odjela na dvije skupine: (1) jedna skupina nastavu prati u školi, druga skupina nastavu prati na daljinu, (2) skupine se izmjenjuju po modelu: (1) turnusi u trajanju od 1 tjedan ili (2) režimu 3+2/2+3 dana. "

Nažalost ovakav opis je „dopunjen“ pojašnjenjima ministra, njegovog glavnog savjetnika i nekih sindikalista koji govore o nastavi kada nastavnik u razredu izvodi nastavu za učenike u razredu koja se izravno prenosi onim učenicima koji su kod kuće. Da ukratko ponovim samo dva ključna razloga zašto ne valja takav model B za tzv. mješovitu nastavu u školama. Prvi je tehnički, a drugi metodičko-pedagoški. Prije svega, rijetke su škole koje imaju opremu za izvođenje takvoga modela jer bi za takvo izvođenje svaki razred trebao biti opremljen kamerom i drugom opremom za izravno (sinkrono) prenošenje kvalitetne slike i tona. S druge strane, učenik kod kuće bi trebao imati stabilnu mrežu te kvalitetno računalo za praćenje takve nastave i sudjelovanje u takvoj nastavi. Bojim se takve uvjete nema niti jedna država u EU, a ne samo RH.

Drugo, nije jasno kako bi se metodički to trebalo simultano izvoditi za učenike u razredu i one kod kuće. Evo samo nekoliko jednostavnih pitanja na koja nitko nije odgovorio. Koje se metode poučavanja i vrednovanja preporučuju koristiti da učenici u školi i kod kuće budu u jednakom položaju? Ima li uopće takvih? Zašto se u modelu B ne spominje upotreba Škole na Trećem ili video materijala? Kako će kamera pratiti nastavnika u pokretu? Je li učeniku koji je kod kuće vidljivo što piše na ploči? Ili će se prenositi sadržaj pametne ploče (a imaju li sve učionice pametnu ploču)? Koje alate će nastavnik pri tome koristiti? Treba li nastavnik imati i mikrofon? Može li jednako ispitivati one kod kuće kao i učenike u učionici? Jesu li takvi ispiti jednako vjerodostojni? Imaju li učenici kod kuće mogućnost pisanja pisanih ispita? Je li predviđena edukacija za nastavnike kako će to provoditi?