DIP reagirao na Škorinu izjavu da bi njegov neulazak u drugi krug značio da je posrijedi izborna prevara

'Izbori za predsjednika Republike po istome se zakonu provode od 1992. do danas i još nisu utvrđene radnje koje bi dovele u sumnju zakonitu provedbu izbora', odgovorili su u Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) na tvrdnju Miroslava Škore da bi njegov neulazak u drugi krug izbora značio da je posrijedi izborna prevara

'Vezano uz upit oko intervjua predsjedničkog kandidata Miroslava Škore i njegove ocjene izbornih procesa , napominjemo da se po istom zakonu izbori za predsjednika Republike Hrvatske provode od 1992. U razdoblju od 1992. do ove godine, izbori su održani šest puta i u provedbi izbora nisu utvrđene radnje koje bi dovele u sumnju zakonitu provedbu izbora', piše u odgovoru DIP-a koji je potpisala tajnica Povjerenstva Albina Rosandić.

U DIP-u naglašavaju da svaki kandidat, politička stranka koja je predložila kandidata, birači koji su predložili kandidata ili nevladina udruga mogu odrediti promatrače za sva izborna tijela od biračkih odbora do DIP-a, a to pravo je iskoristio i Miroslav Škoro.

Do pisanja odgovora predlagatelji su unijeli u informatički sustav DIP-a 14.183 promatrača, od čega je 908 promatrača predsjedničkog kandidata Miroslava Škore. Predlagatelji će promatrače moći unositi u sustav do petka, 20. prosinca 2019., do 12,00 sati, a podatke o ukupnom broju promatrača DIP će objaviti tijekom subote, 21. prosinca 2019. godine

Ističu da u slučaju sumnje na eventualne nepravilnosti u postupku izbora kandidati (kao i političke stranke te najmanje 100 birača) imaju pravo podnijeti prigovor DIP-u, a na njegovo rješenje može se uložiti žalba Ustavnom sudu.