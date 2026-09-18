nova regulacija prometa

Dio važne zagrebačke prometnice zatvara se na deset dana: Ovo su alternativni pravci

I.V.

18.09.2026 u 17:13

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Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Robert Anic/PIXSELL
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Vozače u Novom Zagrebu od ponedjeljka očekuje privremena promjena u prometu

Zbog završnih radova na rekonstrukciji Sarajevske ceste i izgradnji nove tramvajske pruge, dio te važne prometnice bit će zatvoren deset dana.

Dionica od Avenije Dubrovnik do križanja s Ulicom Aleksandra Brdarića zatvara se 21. rujna u 9 sati, a promet će ponovno biti uspostavljen 30. rujna u 4 sata, izvijestili su iz Možemo Novi Zagreb – istok.

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Dok traju radovi, vozila će se preusmjeravati alternativnim pravcima. Jedan od njih vodi preko Jakuševečke, Tišinske, Sajmišne, Karla Metikoša i Milana Mladenovića.

Drugi obilazni pravac uključuje Aveniju Dubrovnik, Ulicu Savezne Republike Njemačke, Hribarov prilaz, Ulicu sv. Mateja, Kramarića i Matunovu.

Stanovnicima koji žive unutar zone zahvata bit će omogućen prolaz, a izvođač radova mora osigurati i sigurno kretanje pješaka uz gradilište.

Zatvaranje Sarajevske ceste dio je završne faze velikog projekta njezine rekonstrukcije i izgradnje nove tramvajske pruge, kojim se mijenja prometna infrastruktura ovog dijela Novog Zagreba.

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