Dio važne zagrebačke prometnice zatvara se na deset dana: Ovo su alternativni pravci

Zbog završnih radova na rekonstrukciji Sarajevske ceste i izgradnji nove tramvajske pruge, dio te važne prometnice bit će zatvoren deset dana.

Dionica od Avenije Dubrovnik do križanja s Ulicom Aleksandra Brdarića zatvara se 21. rujna u 9 sati, a promet će ponovno biti uspostavljen 30. rujna u 4 sata, izvijestili su iz Možemo Novi Zagreb – istok.