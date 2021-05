Đikić o otkriću stvaranja ozbiljnih krvnih ugrušaka nakon cijepljenja: Ako je to jedan od glavnih razloga, nova cjepiva će biti vrlo brzo napravljena

'Treba se to dobro provjeriti, unaprijediti i ako se to potvrdi da je to uistinu jedan od glavnih razloga onda će ta nova cjepiva biti vrlo brzo napravljena jer je to vrlo mala modifikacija', komentirao je hrvatski znanstvenik Ivan Đikić otkriće kolega s Goethe Instituta koji tvrde da znaju uzrok rijetkih, ali ozbiljnih krvnih ugrušaka koji su se pojavili nakon cijepljenja

'Ovo što nam je ovo otkriće pokazalo je da sada kod cjepiva, kod AstraZenece, iako se to događa vrlo rijetko, a isti je slučaj i kod Johnson i Johnsona može se i taj manji dio, ta manja mogućnost popraviti tako da se stvori gen u kojem se promijene ta mjesta za splicing i kad bi maknula ta mjesta za splicing.', komentirao je otkriće kolega s Goethe Instituta hrvatski znanstvenik Ivan Đikić za RTL Danas. Đikić nastavlja kako su kolege iz Johnson i Johnsona već stupile u kontakt s kolegom Marshalekom vjerujući kako je to dobra ideja.