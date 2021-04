U Sloveniji masovno nepovjerenje prema cjepivu AstraZenece; ne mijenja se strategija

U Sloveniji se susreću s nepovjerenjem u sigurnost cjepiva AstraZenece koje pozvani na cijepljenje masovno odbijaju, makar je nova preporuka slovenskih epidemiologa da se ona bez ograničenja može koristiti za sve starije od 18 godina

Trenutno se za dobnu skupinu od 60 do 65 godina u Sloveniji koristi AstraZenecino cjepivo, a za preostale necijepljene starije osobe i za zdravstveno ranjivije skupine cjepiva Pfizera i Moderne, no vladina je stručna skupina u utorak objavila da je AstraZenecino cjepivo pogodno za imunizaciju svih osoba starijih od 18 godina bez izuzetka.

U Mariboru je proteklog tjedna to cjepivo odbila polovica pozvanih na cijepljenje, a u Ljubljani trećina, izneseno je u utorak na vladinoj konferenciji za novinare, na kojoj je istaknuto da se strategija cijepljenja unatoč tome neće mijenjati, a trenutno je prioritet cijepljenje osoba starijih od 60 godina.

Kako je na konferenciji za novinare kazao državni tajnik u ministarstvu zdravstva Jernej Završnik, cijepljenje je dobrovoljno i nikoga se ne može prisiliti na cijepljenje određenim cjepivom, ali onaj koji odbije ponuđeno dostupno cjepivo na listu za cijepljenje bit će stavljen na "kraj" reda.



Prema riječima ravnatelja mariborskog doma zdravlja Jerneja Završnika do sada je u toj ustanovi AstraZenecom cijepljeno 10.400 ljudi, oko polovice onih koji su dobili poziv na cijepljenje tim cjepivom, dok je kod ostalih raspoloživih cjepiva odbijanja cijepljenja bilo samo oko 10 posto. Komentirajući visok postotak onih koji imaju rezerve prema AstraZeneci i ne javljaju se na cijepljenje, vodeća slovenska infektologinja Bojana Beović kazala je da je time začuđena jer su cjepivo odbijale osobe starije od 60 godina, kod kojih u pravilu kod primjene tog cjepiva nema većih zdravstvenih rizika.



Komentirajući odluku američkih zdravstvenih vlasti da privremeno iz opreza obustave cijepljenje populacije u SAD-u cjepivom tvrtke Johnson&Jonnson, koordinator slovenske vlade za cijepljenje Jelko Kacin kazao je da bi to moglo poremetiti dinamiku predviđenog cijepljenja u Sloveniji, gdje je jedna pošiljka te vakcine već stigla, a drugu od 19 tisuća doza očekuju do kraja tjedna.



No, Kacin vjeruje da će, kao i u slučaju kod provjere AstraZenecina cjepiva u vezi s rijetkom pojavama krvnih ugrušaka kod cijepljenih - koju je provela Europska agencija za lijekove (EMA) - i u ovom slučaju doći do ponovnog odobrenja korištenja tog cjepiva i da će se to dogoditi što prije.