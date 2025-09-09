vremenska prognoza

DHMZ objavio upozorenje: Stiže nevrijeme, evo gdje će biti najgore

M. Šu.

09.09.2025 u 11:41

Izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom može biti već u utorak navečer na sjevernom Jadranu, osobito u Istri
Zbog promjene vremena koja se očekuje u večernjim satima posebnim priopćenjem oglasio se Državni hidrometeorološki zavod

Na snazi je nekoliko upozorenja na opasne vremenske pojave

Atmosfera će se, poručuje u priopćenju DHMZ-a, tijekom utorka 9. rujna sve jače destabilizirati. U srijedu 10. rujna te u prvom dijelu četvrtka 11. rujna uglavnom na Jadranu i krajevima uz njega bit će obilne oborine, uz mogućnost bujičnih i urbanih poplava, a lokalno je vrlo vjerojatno i grmljavinsko nevrijeme. Obilniji pljuskovi uz grmljavinu očekuju se i mjestimice u unutrašnjosti. Na moru će povremeno puhati jako jugo, a moguća je i pojava pijavica. Potkraj četvrtka te u petak 12. rujna postupno će uslijediti razvedravanje.

Zbog obilne kiše za srijedu je za riječku regiju oglašeno crveno upozorenje.

Crveni meteoalarm je oglašen za riječku regiju za srijedu
Crveni meteoalarm je oglašen za riječku regiju za srijedu Izvor: Licencirane fotografije / Autor: DHMZ

Obilna kiša, grmljavinsko nevrijeme, bujične i urbane poplave, jako jugo

Izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom može biti već u utorak navečer na sjevernom Jadranu, osobito u Istri, a srijeda i prvi dio četvrtka bit će vrlo nestabilni uz mjestimičnu kišu, lokalno i intenzivne pljuskove praćene grmljavinom.

Crveno upozorenje za riječku regiju - srijeda
Crveno upozorenje za riječku regiju - srijeda Izvor: Licencirane fotografije / Autor: DHMZ

Osobito na Jadranu i krajevima uz njega očekuje se obilna oborina, lokalno i više od 100 l/m2, uz mogućnost urbanih i bujičnih poplava, najprije na sjevernom dijelu, a od srijede poslijepodne i u Dalmaciji. Pritom je vrlo vjerojatno grmljavinsko nevrijeme, prolazno moguće i uz olujni vjetar.

Prognoza ukupne 24-satne količine oborina (mm) od srijede 10. rujna u 00 UTC do petka 12. rujna u 00 UTC
Prognoza ukupne 24-satne količine oborina (mm) od srijede 10. rujna u 00 UTC do petka 12. rujna u 00 UTC Izvor: Licencirane fotografije / Autor: DHMZ

Pratite upozorenja i prognoze te postupajte prema preporukama nadležnih službi

Na snazi su upozorenja za grmljavinsko nevrijeme, obilnu oborinu i olujni vjetar. Građane iz DHMZ-a pozivaju na oprez i podsjećaju da se nijedna razina upozorenja ne smije podcijeniti. Preporučuju redovito praćenje prognoza i upozorenja na mrežnoj stranici meteo.hr jer je prognostičari DHMZ-a stalno ažuriraju prema razvoju vremenske situacije. Budući da se razine upozorenja mogu mijenjati, važno ih je tijekom ovako nestabilnih dana provjeravati više puta. Postupajte prema uputama nadležnih službi i svoje aktivnosti prilagodite vremenskim uvjetima, kažu iz DHMZ-a.

Sinoptička situacija

Intenzivne vremenske pojave koje se očekuju posljedica su dotoka sve vlažnijeg i nestabilnijeg zraka na prednjoj strani izražene doline koja se približava našim krajevima.

Prognoza apsolutne topografije (AT) i temperature na 500 hPa od utorka 9. rujna u 06 UTC do petka 12. rujna u 00 UTC. Izvor: ECMWF
Prognoza apsolutne topografije (AT) i temperature na 500 hPa od utorka 9. rujna u 06 UTC do petka 12. rujna u 00 UTC. Izvor: ECMWF Izvor: Licencirane fotografije / Autor: DHMZ

Pritom se u zapadnom Sredozemlju formira plitka ciklona te će se u srijedu premjestiti u sjeverni Jadran uz advekciju značajne količine vlažnog zraka. Uz to dolazi do stvaranja plitke ciklone u Genovskom zaljevu, a taj frontalni poremećaj preko naših krajeva prijeći će u prvom dijelu četvrtka te pogodovati nastanku izraženih nestabilnosti.

Prognoza prizemne sinoptičke situacije za četvrtak 11. rujna u 00 UTC. Izvor: DWD
Prognoza prizemne sinoptičke situacije za četvrtak 11. rujna u 00 UTC. Izvor: DWD Izvor: Licencirane fotografije / Autor: DHMZ

Obilnije kiše, lokalno i grmljavine, bit će mjestimice i unutrašnjosti, a na moru je moguća i pojava pijavica.

Na Jadranu će, osobito u srijedu, puhati jako, ponegdje i olujno jugo i južni vjetar (srednja brzina vjetra od 40 do 70 km/h), a uz premještanje frontalnog poremećaja i jugozapadnjak te sjeverozapadnjak. Udari vjetra lokalno mogu biti i oko 100 km/h.

Prognoza udara vjetra (ms) u srijedu 11. rujna u 13 UTC. Izvor: ALADIN
Prognoza udara vjetra (ms) u srijedu 11. rujna u 13 UTC. Izvor: ALADIN Izvor: Licencirane fotografije / Autor: DHMZ

U četvrtak prema večeri te osobito tijekom petka uslijedit će postupno smirivanje i razvedravanje.

