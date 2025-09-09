DHMZ objavio upozorenje: Stiže nevrijeme, evo gdje će biti najgore

Zbog promjene vremena koja se očekuje u večernjim satima posebnim priopćenjem oglasio se Državni hidrometeorološki zavod

Na snazi je nekoliko upozorenja na opasne vremenske pojave Atmosfera će se, poručuje u priopćenju DHMZ-a, tijekom utorka 9. rujna sve jače destabilizirati. U srijedu 10. rujna te u prvom dijelu četvrtka 11. rujna uglavnom na Jadranu i krajevima uz njega bit će obilne oborine, uz mogućnost bujičnih i urbanih poplava, a lokalno je vrlo vjerojatno i grmljavinsko nevrijeme. Obilniji pljuskovi uz grmljavinu očekuju se i mjestimice u unutrašnjosti. Na moru će povremeno puhati jako jugo, a moguća je i pojava pijavica. Potkraj četvrtka te u petak 12. rujna postupno će uslijediti razvedravanje. Zbog obilne kiše za srijedu je za riječku regiju oglašeno crveno upozorenje.

Obilna kiša, grmljavinsko nevrijeme, bujične i urbane poplave, jako jugo Izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom može biti već u utorak navečer na sjevernom Jadranu, osobito u Istri, a srijeda i prvi dio četvrtka bit će vrlo nestabilni uz mjestimičnu kišu, lokalno i intenzivne pljuskove praćene grmljavinom.

Osobito na Jadranu i krajevima uz njega očekuje se obilna oborina, lokalno i više od 100 l/m2, uz mogućnost urbanih i bujičnih poplava, najprije na sjevernom dijelu, a od srijede poslijepodne i u Dalmaciji. Pritom je vrlo vjerojatno grmljavinsko nevrijeme, prolazno moguće i uz olujni vjetar.

Pratite upozorenja i prognoze te postupajte prema preporukama nadležnih službi Na snazi su upozorenja za grmljavinsko nevrijeme, obilnu oborinu i olujni vjetar. Građane iz DHMZ-a pozivaju na oprez i podsjećaju da se nijedna razina upozorenja ne smije podcijeniti. Preporučuju redovito praćenje prognoza i upozorenja na mrežnoj stranici meteo.hr jer je prognostičari DHMZ-a stalno ažuriraju prema razvoju vremenske situacije. Budući da se razine upozorenja mogu mijenjati, važno ih je tijekom ovako nestabilnih dana provjeravati više puta. Postupajte prema uputama nadležnih službi i svoje aktivnosti prilagodite vremenskim uvjetima, kažu iz DHMZ-a. Sinoptička situacija Intenzivne vremenske pojave koje se očekuju posljedica su dotoka sve vlažnijeg i nestabilnijeg zraka na prednjoj strani izražene doline koja se približava našim krajevima.

Prognoza apsolutne topografije (AT) i temperature na 500 hPa od utorka 9. rujna u 06 UTC do petka 12. rujna u 00 UTC. Izvor: ECMWF Izvor: Licencirane fotografije / Autor: DHMZ

Pritom se u zapadnom Sredozemlju formira plitka ciklona te će se u srijedu premjestiti u sjeverni Jadran uz advekciju značajne količine vlažnog zraka. Uz to dolazi do stvaranja plitke ciklone u Genovskom zaljevu, a taj frontalni poremećaj preko naših krajeva prijeći će u prvom dijelu četvrtka te pogodovati nastanku izraženih nestabilnosti.

Obilnije kiše, lokalno i grmljavine, bit će mjestimice i unutrašnjosti, a na moru je moguća i pojava pijavica. Na Jadranu će, osobito u srijedu, puhati jako, ponegdje i olujno jugo i južni vjetar (srednja brzina vjetra od 40 do 70 km/h), a uz premještanje frontalnog poremećaja i jugozapadnjak te sjeverozapadnjak. Udari vjetra lokalno mogu biti i oko 100 km/h.