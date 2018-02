Grabar Kitarović: U Zagrebu je bio europski Vučić, njegovu ispriku nisam ni očekivala

Kolinda Grabar Kitarović, predsjednica Hrvatske, nakon dvodnevnog posjeta Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije, Hrvatskoj u razgovoru za Novu TV navela je kako Vučićevu ispriku nije očekivala jer je to njegova osobna stvar, ali je istaknula da je predsjednik Srbije s kojim je razgovarala europski orijentiran, a ne onaj od prije dvadesetak godina

Na pitanje što su konkretni rezultati Vučićeva dvodnevnog boravka u Hrvatskoj navela je da 'vrlo konkretan rezultat hrpa dokumentacije koju je donio iz Dvora na Uni.

'Nadam se i rješavanje sudbine troje nestalih osoba, odnosno rješavanje sudbine tri obitelji iz Hrvatske, da se riješi pitanje da na taj način mogu naći, zatvoriti taj dio svoje prošlosti. Konkretni rezultati, kao što smo čuli i danas poslije podne, jest i obećanje predsjednika Vučića da će se u Srbiji unaprijediti prava Hrvata, da dobiju ne samo onu političku zastupljenost koju traže, od lokalnih preko pokrajinske do državne razine, već i da će se riješiti mnoga druga konkretna pitanja koja muče Hrvate u Srbiji', kazala je Grabar Kitarović.

Upitana je li obećao dati dokumente iz vukovarske bolnice predsjednica je kazala da nije tražila obećanja.

'Nisam tražila nikakva obećanja. Ono što me posebno ohrabruje jest činjenica da on doista ljudski želi da to riješimo. Ja ću, naravno, kroz našu daljnju komunikaciju ustrajati upravo na tome.