Demokrati i Laburisti: Olakšanje zbog kraja mandata ministrice Divjak

Koalicija Demokrata i Laburista u petak je ošrto kritizirala ministricu obrazovanja Blaženku Divjak, istaknuvši da je njezina reforma Škola za život propala jer je politiku pretpostavila obrazovanju, tako da će kraj njezina mandata donijeti olakšanje i djeci i roditeljima

Kao obrazloženje naveo je da su u situaciji koronakrize takva djeca u redovnom sustavu odgoja i obrazovanja bila potpuno zanemarena, da im se nisu omogućili isti uvjeti za rad kao ostaloj djeci, što je, istaknuo je, direktno kršenje osnovnih ljudskih prava.

'Brojni su primjeri u kojima su se roditelji djece s teškoćama obraćali ministrici i premijeru, no on je šutio kako bi održao većinu svoje trgovačke koalicije. Zanemario je interese djece kako bi održao većinu u Saboru. To je brutalno ponašanje i vjerujem da su to prepoznali brojni građani', rekao je Petek. Istaknuo je i da su zato brojni roditelji s olakšanjem dočekali kraj školske godine i kraj mandata ministrice Divjak.