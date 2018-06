Debakl velikog europskog projekta. Planirali podijeliti 120 milijuna eura, a pali na tehničkoj progrešci. Izvisili i Hrvati

Veliki i marketinški izvrsno odrađen program Europske komisije WiFi4EU, kojim se u dvije godine planira podijeliti 120 milijuna eura za uvođenje besplatnog interneta u gradovima i općinama Europske unije, i službeno je doživio svoj debakl

Portal će ponovno biti u funkciji nakon informatičke prilagodbe. Ako ste već registrirali vašu općinu ili poduzeće za ugradnju Wi-Fija na ovom portalu, o ponovnom pokretanju portala i datumu objave sljedećeg poziva obavijestit ćemo vas porukom e-pošte. Nećete se morati ponovno registrirati', objavljeno je danas na službenim stranicama WiFi4EU projekta, a mail s istim sadržajem poslan je i gradovima i općinama koji su se prije mjesec dana uspjeli u prvih nekoliko sekundi, koliko je portal izdržao, uspjeli prijaviti, piše gradonačelnik.hr.

'Ništa neočekivano. Besmisleno je raditi takav poziv po first come first served principu već treba uzeti u obzir potrebe i postojeću infrastrukturu pa ne bi bilo ovakvih padova. Hrvatska je druga članica EU po postotku lokalnih jedinica koje su se prijavile na poziv i s razlogom možemo biti nezadovoljni što se ovako amaterski radi na razini unije. Kampanja za wifi4eu je bila iznimno snažna, podigli su očekivanja javnosti (za zapravo skromna sredstva), a očekivano pali na tehnološkim pitanjima koja potiču natječajem', komentira savjetnik u Udruzi gradova RH Dario Runtić, koji je nekoliko dana prije otvaranja poziva upozorio da bi, zbog velikog interesa, moglo doći do pada sustava.