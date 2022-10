Direktor zagrebačke Čistoće: Prijedlog da se otpad odvozi u 2, 3 i 4 je besmislen. Smanjit ćemo odvoz miješanog otpada

Direktor zagrebačke Čistoće Davor Vić gostovao je u HTV-ovom središnjem Dnevniku, gdje je rekao da je ta gradska tvrtka spremna za novi model odvoza otpada, koji je danas stupio na snagu, a najavio je i češći odvoz reciklabilnog i rjeđi odvoz miješanog komunalnog otpada, naglašavajući pritom da neće postupati naglo

'Mi trenutno imamo spremnike na javnim površinama, imamo komunalni nered, i imamo ozbiljne penale koje Grad Zagreb i građani Grada Zagreba plaćaju svake godine', rekao je Davor Vić.

Što se tiče odlaganja otpada isključivo od 20 do 22 sata u centru, Vić je rekao da to nije praksa koju je Zagreb izmislio, već praksa uobičajena i u drugim gradovima u Hrvatskoj, a pogotovo većim gradovima. Dodao je da će uvažiti svaki dobar i konkretan prijedlog od strane korisnika koji smatraju da će im to biti problematično.

'Međutim, prijedlog koji smo dobili - da bi onda trebalo i u 2, i u 3, i u 4 odvoziti otpad - smatramo da stvarno nema smisla', rekao je Vić, dodajući da su podzemni spremnici najbolje rješenje.