ruševina

VIDEO Požar zahvatio Titovu vilu u Bugojnu: Gusti crni dim nadvio se nad nekadašnjom luksuznom rezidencijom

M. Šu.

14.08.2026 u 22:32

Titova vila u Bugojnu
Titova vila u Bugojnu Izvor: Pixsell / Autor: Marko Mandic/PIXSELL
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Veliki požar izbio je danas na području Titove vile na uzvišenju Gorica iznad Bugojna. Nad ruševinama nekadašnje rezidencije Josipa Broza Tita nadvio se gusti crni dim, a vatra prijeti širenjem.

Veliki požar zahvatio je danas Titovu vilu u Bugojnu, jednu od najpoznatijih nekadašnjih rezidencija Josipa Broza Tita, navodi Klix.ba

Na snimkama s mjesta događaja vidi se gusti crni dim koji se uzdiže iznad kompleksa na Gorici, a požar prijeti daljnjim širenjem.

Titova vila u Bugojnu sagrađena je krajem 1960-ih godina i bila je jedna od njegovih omiljenih rezidencija. Bugojno je Titu bilo posebno zanimljivo zbog bogatih lovišta i prirodnog okruženja, pa je kompleks posjećivao više puta.

Objekt je bio zamišljen kao luksuzna planinska rezidencija, obložena drvetom i kamenom, a osim za odmor koristio se i za susrete sa stranim državnicima, vojnim dužnosnicima i diplomatskim delegacijama.

Teško stradala još u ratu

Nakon Titove smrti 1980. godine vila je djelomično prenamijenjena, no tijekom rata u Bosni i Hercegovini pretrpjela je teška razaranja.

Zbog strateškog položaja na brdu Gorica bila je više puta pogođena topničkim projektilima, a jedan od požara potpuno je uništio drvenu konstrukciju, krov, interijer i namještaj.

Od nekadašnjeg luksuznog kompleksa ostao je uglavnom armiranobetonski kostur.

Danas vila stoji kao ruševina i podsjetnik na jedno prošlo razdoblje, iako su se povremeno pojavljivale inicijative za njezinu obnovu i turističku prenamjenu.

Najnoviji požar ponovno je zahvatio taj povijesni kompleks, a više informacija o razmjerima štete i uzroku požara zasad nije objavljeno.

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