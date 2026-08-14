VIDEO Požar zahvatio Titovu vilu u Bugojnu: Gusti crni dim nadvio se nad nekadašnjom luksuznom rezidencijom

Veliki požar izbio je danas na području Titove vile na uzvišenju Gorica iznad Bugojna. Nad ruševinama nekadašnje rezidencije Josipa Broza Tita nadvio se gusti crni dim, a vatra prijeti širenjem.
Veliki požar zahvatio je danas Titovu vilu u Bugojnu, jednu od najpoznatijih nekadašnjih rezidencija Josipa Broza Tita, navodi Klix.ba
Na snimkama s mjesta događaja vidi se gusti crni dim koji se uzdiže iznad kompleksa na Gorici, a požar prijeti daljnjim širenjem.
Titova vila u Bugojnu sagrađena je krajem 1960-ih godina i bila je jedna od njegovih omiljenih rezidencija. Bugojno je Titu bilo posebno zanimljivo zbog bogatih lovišta i prirodnog okruženja, pa je kompleks posjećivao više puta.
Objekt je bio zamišljen kao luksuzna planinska rezidencija, obložena drvetom i kamenom, a osim za odmor koristio se i za susrete sa stranim državnicima, vojnim dužnosnicima i diplomatskim delegacijama.
Teško stradala još u ratu
Nakon Titove smrti 1980. godine vila je djelomično prenamijenjena, no tijekom rata u Bosni i Hercegovini pretrpjela je teška razaranja.
Zbog strateškog položaja na brdu Gorica bila je više puta pogođena topničkim projektilima, a jedan od požara potpuno je uništio drvenu konstrukciju, krov, interijer i namještaj.
Od nekadašnjeg luksuznog kompleksa ostao je uglavnom armiranobetonski kostur.
Danas vila stoji kao ruševina i podsjetnik na jedno prošlo razdoblje, iako su se povremeno pojavljivale inicijative za njezinu obnovu i turističku prenamjenu.
Najnoviji požar ponovno je zahvatio taj povijesni kompleks, a više informacija o razmjerima štete i uzroku požara zasad nije objavljeno.