VIDEO Požar zahvatio Titovu vilu u Bugojnu: Gusti crni dim nadvio se nad nekadašnjom luksuznom rezidencijom

Veliki požar zahvatio je danas Titovu vilu u Bugojnu, jednu od najpoznatijih nekadašnjih rezidencija Josipa Broza Tita, navodi Klix.ba

Na snimkama s mjesta događaja vidi se gusti crni dim koji se uzdiže iznad kompleksa na Gorici, a požar prijeti daljnjim širenjem.

Titova vila u Bugojnu sagrađena je krajem 1960-ih godina i bila je jedna od njegovih omiljenih rezidencija. Bugojno je Titu bilo posebno zanimljivo zbog bogatih lovišta i prirodnog okruženja, pa je kompleks posjećivao više puta.

Objekt je bio zamišljen kao luksuzna planinska rezidencija, obložena drvetom i kamenom, a osim za odmor koristio se i za susrete sa stranim državnicima, vojnim dužnosnicima i diplomatskim delegacijama.