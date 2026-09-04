BIVŠI MINISTAR

Dao djeci da pucaju iz puške: Nastavljeno suđenje Josipu Dabri

L. Š.

04.09.2026 u 12:45

Josip Dabro
Josip Dabro Izvor: Pixsell / Autor: Davor Javorovic/PIXSELL
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Na osječkom Općinskom sudu nastavljeno je suđenje Josipu Dabri, bivšem ministru poljoprivrede i saborskom zastupniku Domovinskog pokreta

Osječko državno odvjetništvo tereti ga za povredu djetetovih prava te nedopušteno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari.

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Prema optužnici, Dabro je od 2020. do 2024. maloljetniku omogućavao pucanje iz pištolja i automatske puške te rukovanje oružjem i eksplozivnom napravom sličnom ručnoj bombi. Tereti ga se i da je neovlašteno držao automatsku pušku vojnog podrijetla i iz nje pucao na poljoprivrednom zemljištu.

Dabro je u istrazi odbacio krivnju. 

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