Dao djeci da pucaju iz puške: Nastavljeno suđenje Josipu Dabri

Na osječkom Općinskom sudu nastavljeno je suđenje Josipu Dabri, bivšem ministru poljoprivrede i saborskom zastupniku Domovinskog pokreta
Osječko državno odvjetništvo tereti ga za povredu djetetovih prava te nedopušteno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari.
Prema optužnici, Dabro je od 2020. do 2024. maloljetniku omogućavao pucanje iz pištolja i automatske puške te rukovanje oružjem i eksplozivnom napravom sličnom ručnoj bombi. Tereti ga se i da je neovlašteno držao automatsku pušku vojnog podrijetla i iz nje pucao na poljoprivrednom zemljištu.
Dabro je u istrazi odbacio krivnju.