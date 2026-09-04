Dao djeci da pucaju iz puške: Nastavljeno suđenje Josipu Dabri

Prema optužnici, Dabro je od 2020. do 2024. maloljetniku omogućavao pucanje iz pištolja i automatske puške te rukovanje oružjem i eksplozivnom napravom sličnom ručnoj bombi. Tereti ga se i da je neovlašteno držao automatsku pušku vojnog podrijetla i iz nje pucao na poljoprivrednom zemljištu.

Dabro je u istrazi odbacio krivnju.