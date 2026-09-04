FOTO Tomašević predstavio novu ZET-ovu flotu: 'Ovo je povijesni dan za Zagreb'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i predsjednik Uprave ZET-a Marko Bogdanović predstavili su u petak novu flotu od 62 električna autobusa te obnovljeni pogon i veliku punionicu u Podsusedu. Autobusi će već od ponedjeljka, s početkom jesenskog voznog reda i nove školske godine, krenuti na zagrebačke ulice

ZET je u petak predstavio jedan od najvećih projekata modernizacije svojeg voznog parka posljednjih godina. Riječ je o ukupno 62 nova niskopodna električna autobusa te novom i obnovljenom pogonu punionice električnih vozila u Autobusnom pogonu Podsused, navodi Dnevnik.hr Predsjednik Uprave ZET-a Marko Bogdanović rekao je da ukupna vrijednost projekta premašuje 62 milijuna eura. ‘Ovo je najveća investicija u okvirima modernizacije ZET-a u duže vrijeme’, istaknuo je.

Istodobno se mogu puniti 134 autobusa U Podsusedu je izgrađena punionica sa 67 dvostrukih punjača, što omogućuje istodobno punjenje čak 134 električna autobusa. ‘Položena su gotovo 42 kilometra elektrokabela, spojeno 4800 električnih spojeva, postavljeno sedam trafostanica te asfaltirano 8500 četvornih metara površine’, rekao je Bogdanović. Novi autobusi opremljeni su klimatizacijom i suvremenim sigurnosnim sustavima, ali i nadzornim kamerama, punjačima za mobitele te brojačima putnika. ‘Za putnike to znači veću sigurnost te udobniju i tišu vožnju’, poručio je.

Nova flota ZET-ovih autobusa Izvor: Cropix / Autor: Dragan Matic







+5 Nova flota ZET-ovih autobusa Izvor: Cropix / Autor: Dragan Matic

Tomašević: ‘Povijesni dan za ZET i Zagreb’ Gradonačelnik Tomislav Tomašević ocijenio je predstavljanje nove flote kao ‘povijesni dan za ZET i grad Zagreb’. ‘Ovo je najveći iskorak u elektrifikaciji javnog prijevoza u Hrvatskoj’, rekao je. Najavio je da će svih 62 autobusa biti uključeno u promet od ponedjeljka, kada počinje jesenski vozni red i nova školska godina. ‘Građani će ih odmah primijetiti. Uz 300 autobusa koji su ukupno u prometu, to znači da je petina vozila na zagrebačkim cestama električna’, rekao je Tomašević. Dodao je da su novi autobusi testirani i na Sljemenu, u zahtjevnim uvjetima.