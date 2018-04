Danas sunčano, sutra opet kiša, meteoropati i kronični bolesnici - oprez!

U većini krajeva bit će pretežno sunčano uz umjerenu naoblaku. Na sjevernom Jadranu i u gorskim predjelima uz više oblaka mjestimice može pasti malo kiše, uglavnom tijekom jutra i prijepodneva, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za srijedu

Vjetar na kopnu većinom slab, a na Jadranu slabo do umjereno jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 18 do 23 stupnjeva Celzija , podaci su DHMZ-a .

U četvrtak će biti postupno naoblačenje sa zapada uz kišu, ponegdje i pljuskove praćene grmljavinom. U prvom dijelu dana kiše će uglavnom biti na sjevernom Jadranu i u gorju, a od sredine dana i povremeno u ostatku zemlje.

Najmanje oborine očekuje se na krajnjem istoku, dok su na Jadranu mjestimice mogući i intenzivniji pljuskovi. Na kopnu vjetar većinom slab, na istoku zemlje i umjeren jugoistočni, a na Jadranu slabo do umjereno, ponegdje i jako jugo. Najniža temperatura zraka uglavnom između 5 i 10, na Jadranu od 10 do 15. Najviša dnevna od 17 do 22, na jugu zemlje te u Slavoniji i Baranji između 22 i 25 stupnjeva.

Ostatak tjedna nastavit će se promijenjivo vrijeme, a u galeriji u nastavku pogledajte kako će se kretati temperature i gdje se očekuje najviše kiše.