Danas novi toplinski rekordi, idući tjedan donosi velika iznenađenja

I sljedećih se dana nastavlja iznadprosječno toplo vrijeme, uz moguće poneke nove rekorde, ne samo datumske, kao u četvrtak, nego i apsolutne, kakvi su se dogodili prošle nedjelje u Dubrovniku i Čilipima, a u petak, prema još neslužbenim podacima DHMZ-a, u Šibeniku, gdje je najviša travanjska temperatura zraka od sada 29,5 °C, u Pločama - 29,0 °C, Rabu - 28,5 °C, Zemuniku - 27,9 °C i Zadru - 26,5 °C.

A gotovo će sigurno biti i novih rekorda u srednjoj temperaturi niza dana, pa će se Zagrebu i Rijeci pridružiti još poneki grad. U Rijeci je, naime, srednja najviša temperatura zraka od 13. do 20. travnja čak 24,3 °C, kao nikada do sada u tom dijelu travnja, kada je prosječna ‘samo’ 16,0 °C, piše prognostičar Zoran Vakula.

Za vikend će biti stabilno, suho i sunčano, a u sljedećem tjednu ponovno oblačnije, ponegdje s kišom. Na istoku Hrvatske sunčano, ponegdje uz malu do umjerenu naoblaku. Vjetar će biti uglavnom slab, a temperatura će zraka od jutarnjih 6 do 10 °C, danju porasti do vrijednosti između 23 i 25 °C.