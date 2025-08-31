Danas i sutra sunčanije, a onda novi preokret. Evo što nas očekuje idući tjedan

U utorak i srijedu opet manje stabilno i promjenjivije, gdjegod s kišom, često u obliku kratkotrajnih pljuskova

Nakon vrlo kišne subote čeka nas relativno stabilna nedjelja koja će biti puno sunčanija, ali i dalje će biti razmjerno svježe, rijetko uz kišu i grmljavinu, uglavnom ujutro na istoku i jugu Hrvatske, popodne možda u gorju.

Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys. za HRT je dao detaljniju prognozu kakvo nas čeka vrijeme danas ali i kakav će biti početak rujna: 'U nedjelju će u Slavoniji, Baranji i Srijemu još padati kiša, osobito u prvom dijelu dana, a manje poslijepodne kad će biti češćih sunčanih razdoblja. Puhat će većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 17 °C, a najviša dnevna od 23 do 25 °C.

U središnjoj Hrvatskoj barem djelomice sunčano, osobito poslijepodne. Kiša će mjestimice još padati osobito noćas, ponajviše na sjeveru i prema istoku, u Podravini. Vjetar slab ili umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 25 do 27 °C, a ujutro oko 16 °C.

Na zapadu Hrvatske većinom sunčano. Osim u noći, kiše u Gorskom kotaru može biti i poslijepodne, pa i ponekog pljuska iz lokalno jačeg razvoja oblaka. Ujutro je vjerojatna mjestimična kratkotrajna magle. Vjetar često slab, a na sjjevernom Jadranu ujutro lokalno umjerena bura, zatim uglavnom slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka na obali i otocima od 15 do 20 °C, u unutrašnjosti malo niža. Najviša dnevna oko 26 °C, u gorju od 21 do 24 °C.

U Dalmaciji noćas kreće razvedravanje pa će pljuskova biti još ujutro na jugu. Puhat će uglavnom umjeren, ponegdje moguće jak sjeverozapadni vjetar pa će more većinom biti umjereno valovito. Najviša temperatura zraka oko mnogima ugodnih 27 °C, a ujutro oko 19 °C, u unutrašnjosti svježije. Na krajnjem jugu Hrvatske poneki pljusak s grmljavinom mogao bi biti izraženiji, osobito još u noći. Danju smirivanje, poslijepodne većinom sunčano. Vjetar duž obale često slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura zraka između 25 i 27 °C."

U ponedjeljak stabilnije pa opet promjenjivije 'Na kopnu u ponedjeljak još sunčano, ujutro svježije i ponegdje s maglom, a popodne će početi puhati jugozapadnjak s kojim u gorju može pasti malo kiše. U utorak i srijedu opet manje stabilno i promjenjivije, gdjegod s kišom, često u obliku kratkotrajnih pljuskova. Na Jadranu u ponedjeljak većinom sunčano, a u utorak će na sjeveru biti pljuskova, u suhoj Dalmaciji juga, u srijedu ponegdje i malo kiše. Temperatura se neće bitno mijenjati pa će dani i dalje biti vrlo topli, ali uglavnom ne i vrući.", prognozirao je za HRT Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys. iz DHMZ-a.

+3 Pljusak izazvao prometni kolaps i poplave u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji/PIXSELL

Obilna kiša u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, u Zagrebu potopljen podvožnjak Podsjetimo, županijski centar 112 Dubrovnik primio je u subotu od 8.20 do 13.30 sati više od 30 dojava o poplavljivanju prizemnih i podrumskih prostorija objekata na području Metkovića i Komina, a intervenirali su JVP Metković i DVD Metković. Tijekom jutra JVP Dubrovački vatrogasci imali su šest intervencija. U četiri navrata trebalo je piliti i uklanjati srušena stabla u Šipanskoj Luci, Trstenom i Mokošici, a dvije su intervencije bile u Dubrovniku zbog poplave na području Pila i Lapada. U Župi dubrovačkoj lokalni je DVD imao osam intervencija, od čega sedam piljenja i uklanjanja grana i stabala te jedno ispumpavanje.

Poplavljen je podvoznjak izmedju Gajnica i Podsuseda zbog pljuska. Izvor: Pixsell / Autor: Video: Emica Elvedji/PIXSELL