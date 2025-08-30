topliji od prosjeka

Hoće li se ljeto vratiti? Znamo dokad će trajati opasno vrijeme i kakav će biti rujan

I.J.

30.08.2025 u 10:00

U ponedjeljak će biti većinom sunčano, a zatim opet nestabilnije i oblačnije
U ponedjeljak će biti većinom sunčano, a zatim opet nestabilnije i oblačnije
Subota će biti svježija, kiša česta, lokalno i obilna, uz nevrijeme. DHMZ je objavio i posebno upozorenje. U nedjelju i osobito ponedjeljak očekuje se stabilnije vrijeme.

Nakon nestabilnog petka i jednako svježije i promjenjive subote, u nedjelju, a osobito u ponedjeljak očekuje se stabilnije vrijeme. Nakon što je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) za petak i subotu izdao crveno upozorenje za nekoliko regija zbog grmljavinskog nevremena, prema najnovijoj prognozi, čini se da nam zadnji dan kolovoza ipak donosi stabilnije vrijeme.

Prognoza za vikend
Prognoza za vikend

Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a za HRT je prognozirao kakvo nas vrijeme čeka u nedjelju i početkom tjedna. "U nedjelju na kopnu sa zapada smanjenje naoblake, a na istoku još povremeno kiša.

U ponedjeljak pretežno sunčano, ujutro svježije lokalno i s maglom, a danju vrlo toplo.

Prognoza za vikend
Prognoza za vikend

Utorak vjerojatno opet nestabilniji, ponajprije na zapadu. Slab i umjeren sjeverozapadnjak, idući tjedan jugozapadnjak. Na Jadranu u nedjelju smirivanje sa sjevera, a u početku na jugu još poneki pljusak s grmljavinom. U ponedjeljak većinom sunčano, a zatim opet nestabilnije i oblačnije, ponajprije na sjevernom dijelu uz mjestimične pljuskove. Ponovno će zapuhati jugo i temperatura porasti".

Prognoza za vikend
Prognoza za vikend

Kakav nas čeka rujan?

Kako je tportal pisao prije nekoliko dana prema podacima DHMZ-a rujan i jesen, barem prema dugoročnim prognozama, mogli bi biti topliji od uobičajenog prosjeka. To znači da bi se ljetni ugođaj mogao produžiti i nakon kalendarskog završetka tog godišnjeg doba.

Ako gledamo jesen u cjelini (rujan, listopad, studeni), izgledan je nastavak trenda iznadprosječnih temperatura. Drugim riječima: jesen će biti toplija nego što je to uobičajeno, uz veliku vjerojatnost ostvarenja prognoze, kazali su nam meteorolozi. >>>Hoćemo li uživati u babljem ljetu? Opširnije pročitajte ovdje

