Hoće li se ljeto vratiti? Znamo dokad će trajati opasno vrijeme i kakav će biti rujan

Nakon nestabilnog petka i jednako svježije i promjenjive subote , u nedjelju, a osobito u ponedjeljak očekuje se stabilnije vrijeme . Nakon što je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) za petak i subotu izdao crveno upozorenje za nekoliko regija zbog grmljavinskog nevremena, prema najnovijoj prognozi, čini se da nam zadnji dan kolovoza ipak donosi stabilnije vrijeme.

Tomislav Kozarić , dipl. ing. iz DHMZ-a za HRT je prognozirao kakvo nas vrijeme čeka u nedjelju i početkom tjedn a. "U nedjelju na kopnu sa zapada smanjenje naoblake, a na istoku još povremeno kiša.

U ponedjeljak pretežno sunčano, ujutro svježije lokalno i s maglom, a danju vrlo toplo.

Utorak vjerojatno opet nestabilniji, ponajprije na zapadu. Slab i umjeren sjeverozapadnjak, idući tjedan jugozapadnjak. Na Jadranu u nedjelju smirivanje sa sjevera, a u početku na jugu još poneki pljusak s grmljavinom. U ponedjeljak većinom sunčano , a zatim opet nestabilnije i oblačnije , ponajprije na sjevernom dijelu uz mjestimične pljuskove. Ponovno će zapuhati jugo i temperatura porasti".

Kakav nas čeka rujan?

Kako je tportal pisao prije nekoliko dana prema podacima DHMZ-a rujan i jesen, barem prema dugoročnim prognozama, mogli bi biti topliji od uobičajenog prosjeka. To znači da bi se ljetni ugođaj mogao produžiti i nakon kalendarskog završetka tog godišnjeg doba.

Ako gledamo jesen u cjelini (rujan, listopad, studeni), izgledan je nastavak trenda iznadprosječnih temperatura. Drugim riječima: jesen će biti toplija nego što je to uobičajeno, uz veliku vjerojatnost ostvarenja prognoze, kazali su nam meteorolozi. >>>Hoćemo li uživati u babljem ljetu? Opširnije pročitajte ovdje