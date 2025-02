Dan odluke za Njemačku: Ima li nade za posrnuli motor Europe

Trumpovo kažnjavanje Europe recipročnim carinama i politička neizvjesnost mogli bi, prema procjeni Njemačkog instituta za ekonomska istraživanja, koštati njemačkog gospodarstvo do jedan posto gospodarske proizvodnje. Bio bi to dodatan udarac za ionako već posrnulu ekonomiju te bi produljilo recesiju za još jednu godinu.

Retorika o migrantskom pitanju još se zaoštrila

Ključni trenutak u kampanji bilo je ubojstvo 41-godišnjeg muškarca i dvogodišnjeg djeteta u njemačkom gradu Aschaffenburgu u Bavarskoj, a počinio ga je državljanin Afganistana. Retorika kandidata za kancelara o migrantskom pitanju stoga se tijekom kampanje samo zaoštrila.

Merz je pritom išao all in i malo se previše zaigrao jer mu birači možda neće oprostiti to što je uspio progurati u Bundestagu neobvezujući prijedlog o zaustavljanju ilegalnih migracija uz pomoć AfD-a. Jer upravo je to i bio razlog zbog kojeg su stotine tisuća Nijemaca proteklih tjedana izašle na ulice.