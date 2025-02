Zaokret udesno: Žele li zbilja mladi Nijemci AfD na vlasti ili ih je prevario TikTok?

Britanski Financial Times u svom istraživanju prošle godine otkrio je da čak 22 posto Nijemaca od 14 do 29 godina podupire AfD , što je porast od 10 posto u usporedbi s 2023. Nije Njemačka jedina zemlja u kojoj je zabilježen rast podrške ekstremnoj desnici. Njihovi susjedi, mladi Francuzi od 18 do 24 godine, isto podupiru stranku Marine Le Pen - njih čak 36 posto.

'Znači na društvenim mrežama nalaze informacije na temelju kojih onda donose odluku o tome koju će stranku podržati, koju će zaokružiti kad se nađu na biračkom mjestu. Najuspješnija stranka posljednjih mjeseci, pa i godina, i to s velikim rastojanjem u odnosu na one starije i etablirane, upravo je AfD', dodao je.

Istraživanje provedeno prošle godine pokazalo je da se dvostruko više mladih od 18 do 24 godine u Velikoj Britaniji informira na TikToku nego na BBC-ju. Ipak, nije sve toliko crno. Dvije trećine pripadnika generacije Z tvrde da više vjeruju sadržaju tradicionalnih novinskih kanala nego onom s društvenih mreža. No za 37 posto mladih društvene mreže i dalje su glavni izvor vijesti.

Matić kaže da su drugi političari i stranke pokušali kopirati njihov recept, ali 'često nisu bili toliko uspješni kao AfD. Oni to rade dosta profesionalno i s profesionalnim agencijama', ističe te dodaje da ništa ne prepuštaju slučaju.

No i stranka sa suprotne strane političkog spektra uspjela se probiti i postati politički mainstream TikToka, a to je Die Linke.

'Ljevica je posljednjih tjedana imala nekoliko viralnih spotova i vrlo popularne objave koje su se masovno šerale, pogotovo među mladima. Imaju i nekoliko mladih zastupnica u Bundestagu, a jedna od njih istaknula se u posljednjim aktualnim razgovorima o migraciji napadajući i lidera opozicije, ali i šefa njemačke vlade te je jednostavno osoba u kojoj se mladi prepoznaju. Dosta je energična, tako da su preko nje uspjeli pridobiti jako puno mladih', objasnio je.

Reduciran izričaj kao recept za uspjeh

Društvene mreže, posebno TikTok, ne podnose druge forme. Videi trebaju biti kratki i dinamični. To znači da se glavna poruka mora upakirati u vrlo mali broj riječi. Na taj način ne treba se ulaziti u detalje, a složeni problemi se simplificiraju.

'Što se tiče reduciranog izričaja preko društvenih mreža, odnosno može li to biti razlog njihovog uspjeha, poruke preko društvenih mreža i to što su ograničene praktički na samo nekoliko sekundi, a da se pritom ne mora ulaziti u detalje zakonske procedure - to je naravno velik plus u toj vrsti komunikacije, pogotovo za ljude koji se tim pitanjem ili tom temom ne znaju dublje baviti. U suprotnom možete saznati da se stvari u praksi zapravo ne mogu tako brzo i tako jednostavno riješiti', objasnio je Matić.