Nijemci u strahu od povratka na Hitlerove postavke: Koliko je AfD zapravo ekstreman

Istraživanje Deutschlandtrenda iz veljače 2024 . pokazalo je da 80 posto pobornika AfD-a smatra da im je svejedno ako je stranka u nekim svojim dijelovima okarakterizirana kao ekstremno desna - sve dok god adresira prave teme. No protivnici smatraju da je AfD postao parlamentarna ruka velike antidemokratske mreže koja želi srušiti demokratske temelje države.

MJESEC DANA DO IZBORA

Ususret prijevremenim parlamentarnim izborima u Njemačkoj 23. veljače AfD stupa u političku arenu kao druga najpopularnija stranka s procijenjenom podrškom od 21 posto građana. To je blago rečeno nezanemarivih 13 milijuna Nijemaca , ako uzmemo u obzir samo one koji imaju pravo glasa, koji očigledno smatraju da je 'nešto trulo u državi Njemačkoj' i da politički establišment ne nudi prava rješenja za probleme koje ih tište. Stranku je usto amenovao i najbogatiji čovjek svijeta Elon Musk te već mjesec dana sustavno agitira za nju.

Politička mućkalica svega i svačega: Od liberalnih odmetnika iz CDU-a do ekstremnih desničara

U jeku eurokrize 2013. nekoliko euroskeptika bliskih tada vladajućem CDU Angele Merkel osnovalo je stranku kojoj je prvi i osnovni cilj bio vratiti nacionalne valute u EU i spriječiti državne intervencije u posrnule tvrtke. Te godine za dlaku nisu uspjeli ući u njemački Bundestag, a godinu kasnije na izborima za Europski parlament dobili su skromnih sedam mandata.

Poznata izjava Merkel - 'Wir schaffen das' (Mi to možemo) - iz 2015., kad je otvorila granice milijunima migranata s Bliskog istoka, bio je početak stvaranja današnjeg AfD-a, a on, kako kaže i jedan od osnivača Bernd Lucke, nema nikakve veze sa strankom koju je on osnovao. Pobornici desnijih ideologija u AfD-u, koji su dotad bili na marginama, istisnuli su ga 2015.